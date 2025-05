Jairo Guzmán denunciado en la justicia. Obliga a pagar retornos y las cámaras para el PAMI y los muebles, van al local partidario de LLA

- Publicidad -

(Informe I) – ¿Cuánto le quedará a Jairo Guzmán como representante de la LLA en Santa Cruz después de nuestra investigación?, es la pregunta que nos hacemos luego de las denuncias recolectadas que recaen sobre el hombre de Javier Milei para disputar las elecciones legislativas del 2025.

Te pude interesar: La Libertad Avanza extorsiona en Santa Cruz. Denuncia penal contra Jairo Guzmán en el PAMI de Caleta Olivia

OPI Santa Cruz ha recibido denuncias de parte de Sergio Torres, ex titular de la delegación del PAMI Caleta Olivia, donde el ex funcionario tiene denunciado a Jairo Guzman ante el Juzgado N° 1 de Caleta Olivia, la cual no ha tenido avances significativos hasta la fecha y otra denuncia que presentó Torres ante la justicia Federal.

“Yo tengo todas las pruebas – le dijo Jorge Torres a OPI – desde audios que me mandó donde me aprieta para le exija a los médicos que contratan con el PAMI que aporten al partido, pasando por capturas de pantallas y documentación que prueba cómo se maneja Guzmán dentro del PAMI”.

En la denuncia formalizada el 8 de noviembre de 2024, Torres acusa a Guzman de hostigarlo sin miramiento en forma personal, vía telefónica o Wathsapp y/o correo electrónico. De la misma manera lo hace contra el Jefe de políticas Sociales del PAMI Lucas Oyarzo y Maximiliano Kruger.

Destaca la denuncia que cuando solicitó autorizaciones médicas, medicamentos y derivaciones le fue negado el trámite y lo sometieron al ninguneo y dilatación de los tiempos negando la asistencia a los afiliados de la tercera edad.

También plantea allí la presión que Jairo Guzman ejercía para la contratación de la médica de zona norte Verónica Sedán ante lo cual Guzmán le ponía como condición que Torres le exigiera un “Aporte partidario” para La Libertad Avanza, obligando al delegado de Caleta Olivia que cometiera el delito de “Soborno en grado de tentativa”, destaca el denunciante quien agrega que la profesional renunció en ese mismo momento. La médica no solo renunció sino que por WP dejó claramente expresada su posición al delegado Torres.

Jairo Guzmán denunciado en la justicia. Obliga a pagar retornos y las cámaras para el PAMI y los muebles, van al local partidario de LLA

Sergio Torres, adjuntó como pruebas los audios de las comunicaciones verbales con Guzman que tenemos en nuestro poder y capturas del Whatsapp y una serie de otras certificaciones con las cuales llegó a la justicia ordinaria y también a la Federal.

Otras denuncias y miedo al despido

Por su parte un ex empleado del PAMI Río Gallegos denunció ante la justicia federal local que Jairo Guzmán adquirió cámaras de seguridad para colocar en la delegación del PAMI pero terminaron colocadas en la sede partidaria de LLA en calle Roca 1275 de esta capital, lugar tradicional de la UB kirchnerista y que Inauguraron el 8 de octubre del 2024 con la llegada de Martín Menem y problemas generados a partir de las fallas de seguridad en el armado del acto, por parte de Jairo Guzman.

También consta otra denuncia contra Jairo Guzmán por haber llevado muebles, desde la misma sede del PAMI a la sede partidaria, hecho que habría quedado registrado en el libro de novedades a cargo de un efectivo de la policía federal y en cámaras del vecindario, las cuales la semana pasada eran buscadas por el personal de Gendarmería Nacional.

Independientemente de la corrupción demostrada por el Presidente de La Libertad Avanza en Santa Cruz, asedian las denuncias anónimas en las redacciones de los medios locales, en virtud de la conducta indecorosa de Guzman, la prepotencia, el autoritarismo, malos tratos y las amenazas de las que hace víctimas a los empleados de la obra social nacional.

Las acusaciones sobre estos delitos que se cometen puertas adentro del PAMI, recaen también contra el segundo a cargo de la delegación, el señor Lucas Oyarzo, otro de los denunciados en la justicia por la complicidad que tiene con Guzman, en el manejo arbitrario del PAMI, donde hemos recogido quejas de los empleados sobre la falta de insumos, la falta de mantenimiento del edificio el cual se llueve, en tanto que los recursos que envía el gobierno nacional, son puestos exclusivamente para atender la política partidaria, debido a que Jairo Guzmán sueña con ser el representante oficial de Milei en Santa Cruz y las fuentes indican que cuenta con el apoyo político de la hermana del presidente Karina Milei, quien le dio luz verde para jugar políticamente ¿Le habrá dado vía libre para tener un comportamiento poco ético y corrupto, también?. (Agencia OPI Santa Cruz)