La necesidad de dar buenas noticias

(Por: Rubén Lasagno) – El gobierno provincial tiene mucha necesidad de revertir varias cuestiones de orden público que se vienen produciendo desde hace tiempo pero se fueron agravando y amenazan con impactar negativamente en la opinión pública y podrían afectar las próximas elecciones en las que el SER pretenda jugar con sus candidatos.

Es en este marco y en medio de varios temas que preocupan en la agenda del gobernador, en las cuales Vidal ha tomado la posta en cuestiones que oportunamente “se puso al hombro”, se ve en la necesidad de potenciar y renovar anuncios previos, para sostener las expectativas. Sin embargo, todos sabemos que al menos dos de ellas, no están dentro de su ámbito de decisión, sino que juega de nexo o en todo caso, tiene algún tipo de “licencia” cedida por el gobierno nacional para que saque rédito político de lo que en realidad no es de su competencia sobre lo que tenga decisión, tal es el caso de YCRT y Represas; en el asunto de YPF, su margen de maniobra es mayor porque se trata de inversiones asociadas con Santa Cruz.

Uno de esos temas que el Gobernador salió a vender y que todos los portales de la provincia repiten como loritos, es la reactivación de las Represas sobre el río Santa Cruz.

En las últimas horas el gobierno salió batiendo parches como si se tratara de una gran revelación, el acuerdo inicial entre ENARSA y la empresa Gezhouba para poner en marcha el proyecto luego de la veda invernal del corriente año. Sin embargo, esa no es una novedad y ya lo habíamos adelantado a inicio del 2025, luego de la fallida predicción que hiciera el gobierno provincial sobre el inicio de la obra después del invierno del 2024.

Allí anunciamos que eso no sucedería por los problemas financieros que había en la UTE, señalamos que de los 500 millones de dólares, unos 300 ya estaban comprometidos con deudas que el gobierno nacional revisaba y solo después del resultado de una auditoría ordenada a Enarsa por Milei, se consideraría la continuidad de la obra que el presidente no puede suspender definitivamente, porque hay acuerdos binacionales que comprometen su continuidad. Hace más de dos años, también adelantamos que Cóndor Cliff era inviable por los problemas geológicos que describimos en varias oportunidades.

No obstante, señalamos que podría haber un porcentaje de los fondos que se liberarían para deudas (como confirmó el gobierno), pero aún no está determinada la continuidad de las represas porque están pendientes una serie de acuerdos y fondos que se deben destrabar, e indican las fuentes, que todo ello requeriría otros 500 millones de dólares, que el gobierno nacional no está muy convencido de tomar para un proyecto que está muy atrasado y excluye a Cóndor Cliff, represa que no se puede terminar y aún subyacen una serie de interrogantes que nadie despeja, en relación con la utilidad real de las represas (que han quedado muy relegadas ante las nuevas opciones tecnológicas de generación) en el abaratamiento de la energía.

En nuestros últimos dos informes, remarcamos la crisis financiera, logística, de personal, deudas salariales, falta de insumos y hasta de médicos en Represas y todo ello queda reafirmado por la información del gobierno, quien también corrobora lo que dijimos en el párrafo anterior al señalar “Restan dos nuevos desembolsos y la realización de algunos ajustes técnicos, pero lo fundamental es que la obra continúa y ya tiene fecha de reinicio”; esto último es una presunción, no es una certeza.

Los detractores

Desde que las represas Cóndor Cliff-La Barrancosa comenzaron a ser un proyecto, fue muy controvertida su necesidad como aporte a la energía del país y el costo-beneficio a cambio de muchos perjuicios para el medio ambiente.

Precisamente, respecto a lo dicho oficialmente sobre que “Las represas tienen como objetivo aumentar en un 4,5% la oferta nacional de energía eléctrica” se está diciendo una media verdad o sea, una mentira, por cuanto oficialmente ya se sabe que la única represa en condiciones de producir (una vez terminada), será La Barrancosa; es decir, que se aportaría un poco más de 2% a la energía nacional.

Teniendo en cuenta que el sistema eléctrico de transporte pierde alrededor del 15% de energía producto del mal estado de las redes, solo con mejorarlo un 30%, se pondría compensar lo que producirán las represas y no se afectaría al río Santa Cruz con un embalse donde los estudios técnicos como el EIA están en duda, señalan los especialistas en medio ambiente.

YPF y la segunda Vaca Muerta

Respecto de YPF, las áreas cedidas a Fomicruz, el pasivo ambiental que nadie explica exactamente cómo, cuánto y de qué manera se va a remediar o si solo se trata de pasar el pasivo de una mano a otra, sin (como hasta ahora) ejecutar el saneamiento y arreglar con plata entre las empresas y el gobierno, que la gente de Santa Cruz seguramente no verá, el gobernador reflota la esperanza (muy a futuro) de lo que él llama “la nueva Vaca Muerta”, referido al yacimiento no convencional de Palermo Aike, sin embargo, como ya expresamos en otros informes anteriores basados en información técnica especializada, si bien es cierto que hay un activo muy prometedor allí, también es cierto que para que exista “pleno empleo”, como sugiere el gobierno, deberá pasar mucho tiempo (varios años) y no será inmediato el desarrollo que pregonan desde el oficialismo.

Recordemos que allí hay una fuerte interacción entre YPF y CGC, socios con la provincia de Santa Cruz y una difusión prácticamente inexistente de las condiciones de los acuerdos empresarios y con el Estado.

Esto nos lleva a recordar cuando se celebró el acuerdo con Chevrón, en lo que hoy es Vaca Muerta y un 30 por ciento de aquel acuerdo “era secreto”, a tal punto que cuando asumió Mauricio Macri, la que hasta entonces iba a liderar la Oficina Anticorrupción, Laura Alonso, quien durante la campaña, en los programas de TV iba a denunciar la corrupción de aquel contrato, cuando llegó, guardó el lápiz rojo y dijo que se había equivocado.

Por ese motivo OPI publicó todo lo que el gobierno de Macri había aceptado que permaneciera tachado de aquel acuerdo, gracias a que el entonces abogado Moner Sanz, denunciante del pacto con Chevrón, nos envió el texto original de aquel vergonzoso acuerdo (sin las tachaduras) que el gobierno nacional del PRO había criticado en campaña y aceptado luego, como una marcada muestra de complicidad con el kirchnerismo.En Santa Cruz, nadie conoce aún los acuerdos entre las empresas y el Estado. Solo conocemos estos anuncios de oportunidad que ensaya el gobierno de Santa Cruz, como forma de mantener viva la llama de las esperanza de que en poco tiempo la realidad de la provincia va a cambiar, pero nadie dice cómo, cuándo ni de qué manera, excepto, por los discursos floreados de promesas que, por lo general, nunca se cumplen. (Agencia OPI Santa Cruz)