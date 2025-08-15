Claudio Vidal, el nuevo Lázaro, los ministros procesados y Chimen Aike, una suerte de mala copia de Austral Construcciones del 2010 (Informe N° 2)

- Publicidad -

(Por: Rubén Lasagno) – Algunos partidarios del SER y de los aliados que conforman el espacio de Por Santa Cruz, arrugaron la nariz cuando vieron las fotos donde el Gobernador Claudio Vidal, se pasea en la obra de gas en la provincia, junto a Rubén Aranda de quien hablamos en el primer informe, es dueño de Chimen Aike, la empresa constructora que se ha instalado como la preferida de la obra pública del gobierno provincial y le fue adjudicado millonarios contratos por parte de Distrigas.

“El Estado escucha a los vecinos y trabaja de manera articulada con la comunidad para garantizar derechos fundamentales como el acceso al gas domiciliario” dice el anuncio del gobierno, pero cuando uno indaga en las formas, los montos y las modalidad en que se adjudican las obras y en su mayoría caen en las mismas manos, se da cuenta que tras el mensaje justificador del “hacer” que difunde el gobierno, están los buenos negocios de pocos.

Distrigás, Fomicruz e IDUV son los entes que más “obras” le adjudican a Chimen Aike y teniendo en cuenta la experiencia que poseemos en la materia, no existen dudas razonables que impidan sospechar una nueva cartelización de la obra pública en Santa Cruz, modelo copiado del kirchnerismo en las décadas anteriores.

De hecho, como lo expresamos en el anterior informe, los actores provinciales no ayudan mucho a despejar dudas sino más bien a generarlas alrededor de los nombres y apellidos que juegan en la danza de millones que se mueven en Santa Cruz. Rubén Aranda, dueño de Chimen Aike, la empresa K que gana mayoritariamente los contratos de obra, está imputado en la causa de los Cuadernos.

El Ministro Jaime Álvarez está imputado en la causa YCRT y las fuentes del propio gobierno lo sindican como quien digita trabajos para Chimen Aike desde Fomicruz. Pablo “Casimiro” Álvarez, hermano de Jaime, hoy es vocal del IDUV, fue ex empleado de Aranda en Chimen Aike y no lo descartan como eslabón de esta cadena de complicidad y si bien todo indica que el Tribunal de Cuentas ha puesto la lupa sobre Chimen Aike por irregularidades en contrataciones y ejecución de obras, hasta el momento no se tiene conocimiento que haya tomado medidas en ese sentido y mucho menos, denunciado.

Rubén Aranda participando de licitaciones del IDUV –

Para contextualizar los actores de ese reparto, debemos decir que años atrás, Jaime Álvarez fue acusado de malversar fondos de YCRT a través de la Fundación de la UTN, fundación donde, casualmente, su hermano Pablo Álvarez integraba los equipos técnicos que adjudicaban obras de manera directa a empresas con supuestos vínculos con Rubén Aranda. Esa misma sinergia corrupta que saqueó YCRT, ahora se está replicando, con casi los mismos personajes, dentro del gobierno de Claudio Vidal.

Un dato más a tener en cuenta, es que Chimen Aike nunca dejó de facturarle al Estado provincial, pues lo hizo durante las dos gestiones de Alicia Kirchner, realizando obras para Servicios Públicos, Distrigas e inclusive, construyó viviendas cuando Pablo Grasso se desempañaba como Presidente del IDUV. Todos los que parecen “opositores” se unen a la billetera oficial detrás de empresas conocidas.

Suerte o direccionamiento

Los que hemos investigado el mecanismo de cartelización de la obra pública en la época de Lázaro Báez, no nos asombra nada que desde la política se sigua usando una artimaña tan gastada, elocuente y sin sorpresa, con particulares fórmulas que tienen como propósito: burlar controles, forzar adjudicaciones, ocultar las intenciones de direccionamiento de fondos y adjudicar cientos o miles de millones de pesos a una o dos empresas del círculo íntimo del poder.

No podemos acá mostrar todas y cada una de las licitaciones direccionadas, pero sin duda lo podemos ejemplificar con las de Distrigas y el iduv, donde siempre y mayoritariamente, gana la misma empresa: Chimen Aike.

Este rotundo éxito de la empresa de Aranda ha llamado la atención de muchas personas, hasta aquellos extraños a la industria de la construcción. Nadie comprende cómo y de qué manera Chimen Aike siempre llega primero y sospechan que podría alterarse el camino de selección en alguna parte del trámite de evaluación de propuestas y hasta hay serias sospechas por la existencia de ofertas unitarias con entre el 19 o 20% “extras” sobre la cotización inicial, lo cual no deja de llamar la atención.

DISTRIGAS

Lic. 12/2025 x $ 870.632.328 de presupuesto oficial Lic. 13/2025 x $ 480.000.000 de presupuesto oficial Lic, 14/2025 x $ 156.719.120 de presupuesto oficial Lic, 15/2025 x $ 297.683.755 de presupuesto oficial Lic. 16/2025 x $ 405.696.579 de presupuesto oficial Lic, 17/2025 x $ 589.042.401 de presupuesto oficial

Todas las licitaciones fueron ganadas por Chimen Aike o alguna empresa amiga la cual a su vez, contrata a Chimen Aike para que ejecute la obra.

IDUV

Para dar un ejemplo de las preferencias a la hora de repartir dinero público por parte del gobierno de Claudio Vidal, entre las adjudicaciones más resonantes del último tiempo al Instituto de la Vivienda, se destacan:

• Licitación Pública No 03/IDUV/ 2024 – Construcción de 56 viviendas en Río Gallegos, Sector N° 2: $1.248.420.932,88 • Licitación Pública N° 06/IDUV/ 2024 – Construcción de 56 viviendas en Río Gallegos, Sector N° 5: $1.053.998.659,30 • Licitación Pública No 03/IDUV/ 2025 – Construcción del Edificio de la Escuela Preuniversitaria, sede Las Heras: $2.584.391.983,77

No se conoce, hasta el momento, pedidos de informes en la Cámara de Diputados, ni acciones de control que hayan iniciado los estamentos de auditorias, como el Tribunal de Cuentas, se ignora se le han impuesto plazos, pedidos y solicitado aclaraciones al gobierno provincial, no solo sobre lo invertido, síno, cómo y por qué la obra pública provincial cae, casi sistemáticamente, en las mismas manos. (Agencia OPI Santa Cruz)