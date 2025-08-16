- Publicidad -

Hace poco hicimos una nota relacionada con una costumbre muy arraigada en el gobierno provincial de Claudio Vidal y en la gestión del Intendente de Río Gallegos, Pablo Grasso, que es la de acompañar obras, cartelerías, plotear vehículos y bienes institucionales, con marcas personales, haciendo referencia a las distintas “gestiones”, ya sea de Vidal o de Grasso, respectivamente.

A raíz de ello, ayer viernes 15 comenzaron en Río Gallegos las llamadas Jornadas Intersectoriales, llevadas adelante por el gobierno de la provincia, en el centro de la capital.

La secretaria de Estado Jazmín Macchiavelli, explicó que se trata de la cuarta presentación del operativo, que ya estuvo en los barrios Belgrano, Madres a la Lucha y Los Lolos, y que ahora se desarrolla “en la sede” de Kirchner 1361.

Lo que no dice el comunicado oficial ni la funcionaria que allí en Kirchner 1361, “la sede” no es una oficina pública, sino la sede central del partidario SER, es decir el partido del gobierno, el cual, además, está en alianza con otros partidos provinciales, pero a los fines de la publicidad política, únicamente figura el partido oficial de Claudio Vidal.

La salud patrocinada por el SER, con el sello de Claudio Vidal y frente al local del partido petrolero

De acuerdo a la definición y propósito de las jornadas “El objetivo es llevar el gobierno al territorio, como nos pide nuestro gobernador Claudio Vidal. Somos un gobierno que viene del pueblo y trabaja para el pueblo, por eso nos instalamos en los barrios para dar respuesta directa a las necesidades”, dijo Macchiavelli.

Haz lo que yo digo…

Una de las críticas que escuchamos de parte de Claudio Vidal candidato a Gobernador durante el 2022, fue el sentido de apropiación que tenía el kirchnerismo de los bienes públicos, edificios, infraestructura en beneficio propio y del partido.

Pues bien, el actual gobierno de la provincia no se destaca por el ejemplo, precisamente, dado que Claudio Vidal, tiene su sello político puesto en los trailers de salud y el móvil del Registro Civil, pero por si alguno duda de dónde provienen los servicios de salud y los trámites en el registro de las personas, el despliegue de recursos no se hizo frente al Ministerio de Desarrollo Social o el Registro Civil, sino en el salón partidario del partido de gobierno donde había personas entregando vestidos pecheras del SER, para que no haya dudas de quién brinda el servicio que promociona el Ejecutivo. (Agencia OPI Santa Cruz)