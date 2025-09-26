Todo rapidito. “Un día histórico, la justicia en Santa Cruz comienza a cambiar”, dijo el. Gobernador… “de mano”, agregamos nosotros

- Publicidad -

(Por: Rubén Lasagno) – Sergio Acevedo y González Nora asumieron esta mañana en el Superior Tribunal de Justicia. Todo rápido, urgente, sumario. La semana pasada el Ejecutivo presentó las ternas, ayer fueron elegidos dos de los cuatro abogados que amplían es Tribunal y hoy asumieron.

¿Es necesario cambiar la justicia de Santa Cruz?, sin duda. ¿Fue la justicia kirchnerista una cooptación indebida del poder judicial para politizar las decisiones de los gobiernos K?, absolutamente cierto. ¿Es necesario desplazar la casta judicial en Santa Cruz, remover sus capas profundas de militancia y limpiar jueces truchos, que asumieron sin la debida preparación, condiciones profesionales ni curriculum, quienes solo tuvieron como máximo valor académico, ser militantes K?, totalmente de acuerdo. Lo que personalmente no puedo aceptar, es que nos comamos al caníbal.

No hay en Santa Cruz un solo medio escrito que haya criticado, investigado y publicado la mafia política y judicial en Santa cruz, como lo hizo y hace OPI desde hace 21 años. Eso nos da la autoridad suficiente para decir lo que todos callan, ocultan o silencian quirúrgicamente, con el solo fin de encubrir los hechos y no ventilar las corrupciones; por lo tanto, estamos absolutamente conscientes de que es necesario un cambio de 180 grados en la constitución del Poder Judicial, la forma de acceder a los cargos, el mecanismo de elección de jueces, los vicios del Consejo de la Magistratura, lo defectuoso de los controles y la cantidad de fallos absurdos que se aplican (o nunca llegan) en el ámbito de Santa Cruz. Todo eso lo sabemos.

Hay una cautelar vigente, la cual se desconoció sin seguir los procedimientos jurídicos necesarios, los dos “elegidos” asumen y les toma juramento el Juez Mariani, con quien sin duda el gobierno acordó y más increíble aún es que los demás integrantes del STJ no estén presentes en ese acto, pero hoy el STJ dejó sin efecto el acto.

Por todo lo que expreso en los párrafos iniciales es que no acepto, repudio y rechazo las formas en que se pretende cambiar la justicia de Santa Cruz haciendo exactamente lo mismo que hizo el kirchnerismo y además, con kirchneristas en la pol position, como es el caso de Sergio Acevedo, con un veraz político suficientemente conocido para rechazar de plano que hoy esté ocupando un lugar de privilegio que no le corresponde.

Los responsables de que Acevedo esté allí son Claudio Vidal, Fabián Leguizamón y Pedro Luxen, los verdadero ideólogos de esta “reformulación trucha” de la justicia de Santa Cruz, cuando en realidad lo único que hicieron y siguen haciendo, es cambiarla de mano, con el objetivo de blindarse de aquí al futuro mientras sean gobierno y posteriormente, en caso de perder el poder.

Si lo Hubieran querido hacer bien

Si realmente el gobierno provincial hubiera tenido como finalidad cambiar la justicia de Santa Cruz, habría activado los mecanismos institucionales trasparentes, democráticos y constitucionales que exige la importancia del tema: nada más y nada menos que limpiar la justicia contaminada por 30 años de un poder monocomando.

Todo rapidito. “Un día histórico, la justicia en Santa Cruz comienza a cambiar”, dijo el. Gobernador… “de mano”, agregamos nosotros

Se habría convocado a abogados colegiados, se habrían expuestos públicamente sus curriculum, se habría creado un registro público de oposición, se habrían creado los mecanismos legislativos democráticos de selección, claros y sin secretismos y se habría privilegiado el mérito académico, la capacidad profesional y los antecedentes personales y como abogado, sobre la militancia política y el amiguismo, como se hizo ahora y se hacía antes de hoy.

Por esta razón y en virtud de los dichos del Gobernador Vidal, quien eufórico dijo hoy “Un día histórico, la justicia en Santa Cruz comienza a cambiar”, yo le agrego: de mano. (Agencia OPI Santa Cruz)