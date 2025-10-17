Lázaro Báez quiere volver a su mansión de El Calafate a mirar el lago y manejar sus negocios discrecionalmente como lo hizo hasta junio/2025

- Publicidad -

(Por: Rubén Lasagno) – La historia del delincuente financiero Lázaro Báez, testaferro de Néstor y Cristina, sigue dando que hablar en Santa Cruz, ahora por la segunda condena y detención de este delincuente (que algunos llaman “empresario”) quien se cree estar por encima de la media de los detenidos en la provincia y el país, aunque sus privilegios, hasta el mes de junio del 2025, así lo expresaban claramente.

Como su patrona y socia Cristina Fernández, que vive “su prisión” de una forma absolutamente irreal de lo cual tienen culpa directa los jueces inhábiles, blandos o comprados por el poder del dinero de la corrupción, Lázaro quiere seguir gozando de los privilegios de la casta, aún cuando esté purgando su condena firme.

Tal como lo expone el colega Daniel Santoro en el diario Clarín, la abogada Yanina Nicoletti invocó los artículos 43 de la Constitución Nacional y 3 inciso 2 de la Ley 23.098 de Hábeas Corpus, al considerar que existe un “agravamiento ilegítimo de las condiciones de detención” del empresario de 69 años por la condiciones de detención.

Nicoletti solicitó que se ordene la inmediata externación médica de Báez y su internación en un centro de salud especializado y que se restituya el arresto domiciliario que había tenido hasta junio de 2025.

Báez había obtenido el beneficio del arresto domiciliario en marzo de 2020, cuando el Juzgado Federal N° 7 consideró que no tenía condenas firmes como si las que tiene ahora e inmediatamente ordenó su traslado de su casa en El Calafate a la Unidad 15 de Río Gallegos.

La Unidad Federal Nº 15 de Río Gallegos – Foto: OPI Santa Cruz/Francisco Muñoz

Según la defensa, el lugar en la U-15 carece de baño, ventilación adecuada, higiene y alimentación apropiada. Además, Báez permanece aislado más del 90% del tiempo, sin contacto con otros internos ni acceso a actividades recreativas o sociales.

El mes pasado, la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal, con un voto dividido, rechazó pedido de la defensa de Lázaro Báez para que deje la cárcel y continúe cumpliendo la pena bajo arresto domiciliario.

Previamente el Juzgado Federal de Río Gallegos le había hecho lugar al Hábeas Corpus de la abogada, pero por suerte, no es en esta ciudad (donde Lázaro tiene fuertes y estrechas conexiones e intereses) donde se resolvió el problema ni se debía tomar la decisión judicial.

La estrategia es tan obvia como culpable el condenado

Sin duda la única estrategia de la defensa de Lázaro Báez es devolverle los privilegios que gozaba hasta junio del 2025, luego de ser traído a El Calafate, donde todos lo reverencian como “un empresario” y sus amigos políticos lo protegen y le articulan encuentros con “inversores”, donde se han detectado algunos empresarios que salen a invertir fuertes sumas en estaciones de servicios y negocios inmobiliarios (entre otros negocios diversificados), pistas sobre las que estamos investigando desde hace un tiempo para darlo a conocer con detalles y pruebas.

Durante la detención domiciliaria de Báez en El Calafate, hemos recibido varias comunicaciones de gente que decía haberlo visto cenando en reservados de restaurantes, en el lobby de un importante hotel de la ciudad y en su chacra de Río Gallegos, sin que nos constaran las pruebas de que eso había ocurrido.

Sin embargo, el 29 de mayo 2025, en OPI publicamos el informe “La justicia ordenó la apertura y cambio de la pulsera electrónica de Lázaro Báez en El Calafate” y allí señalamos que la Dirección de Asistencias de Personas Bajo Vigilancia Electrónica, ente que colabora con el Poder judicial nacional, había emitido una orden para dar cumplimiento a la apertura de la pulsera electrónica que tenía en su tobillo Lázaro Báez y el reemplazo por otra “que cumpliera con el propósito de vigilar los desplazamientos del condenado” (¿?).

La casa de Lázaro Báez en El Calafate en la Av Néstor Kirchner 2871 – Foto: OPI Santa Cruz/Francisco Muñoz

Sin duda, la urgencia se daba en el marco de la resolución judicial sobre la condena que le aplicarían a Báez y el hecho de que el precinto electrónico había sido adulterado previamente, razón que hacían exactas las versiones de que Lázaro había sido visto en varios lugares de El Calafate, fuera de su domicilio particular.

OPI recibió varias consultas respecto de la validez de esta orden oficial que se hizo en total secreto y una notificación de un ente oficial la cual fue respondida con los datos, pruebas y detalles que teníamos de que la operación de cambio de pulsera electrónica se ordenó modificando (inclusive) el nombre del detenido al cual sindicaba el documento como “Mariano Zabala (Nac2149)” pero inmediatamente se daba como destinatarias de la comunicación a Claudia Isaurralde (pareja de Báez) y la dirección a notificar avenida Kirchner 2871 de El Calafate.

La excusa de la salud

Si acaso en algún momento la justicia vuelve a hacer una excepción como en el caso de Cristina Fernández, pero ahora devolviendo a Báez a su oficina de lujo frente al Lago Argentino, no hay duda que seguimos viviendo en el barro de la desigualdad, la mediocridad y la anomia en la provincia y el país.

Lázaro Báez en los últimos días fue ingresado al Hospital Regional de Río Gallegos para la revisión de su estado de salud, como lo hacen con cualquier preso alojado en la U-15.

La abogada defensora alude a enfermedades preexistentes, un estado de salud delicado y la necesidad de volver a la comodidad de su hogar. Lamentablemente, es la realidad de la Argentina carcelaria y Lázaro Báez no es un preso privilegiado, es un hombre condenado por armar una estructura de saqueo de fondos públicos a través de un entramado o asociación ilícita urdida desde el máximo poder político por sus mentores: Néstor Kirchner y Cristina Fernández, a la que le hicieron precio por el robo de un PBI y la esperanza de los argentinos.

Hay una frase si autoría reconocida que dice “si no puedes pagar tu condena, no cometas el delito” lo cual significa que una persona debe asumir las consecuencias de sus acciones; si no está dispuesta a sufrir el castigo (la condena), entonces no debería cometer el acto ilegal (el delito). Básicamente se refiere a la idea de que cometer un crimen implica un riesgo de ser atrapado y enfrentar la justicia, por lo que es imprudente hacerlo si no se puede aceptar la pena asociada.

Lázaro Báez, solo por nombrar en este caso al “preso VIP” que se cree por encima de los demás mortales, tendría que tener en cuenta este axioma fundamental y no haberse creído por tantos años (y aún así lo refiere) que fue “distinto” por haber robado plata a mansalva, haber vivido una vida que no era la suya y tener que pagar la condena y compartir hoy el mismo espacio reducido de castigo, que otros ciudadanos que han delinquido como él. (Agencia OPI Santa Cruz)