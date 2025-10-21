Milei nunca vendría a Santa Cruz. Llega Luis Petri como premio consuelo, de paso vacaciona y apuntalará a Jairo Guzmán cuyos votantes entran en un placard

- Publicidad -

(Por: Rubén Lasagno) – Hoy 21 de octubre 2025, se espera la llegada a El Calafate de Luis Petri Ministro de Defensa denunciado por la compra de los F-16 y candidato a diputado de LLA en Mendoza.

El funcionario nacional que está de salida de su función en Defensa (gane o pierda las elecciones) funciona como placebo ante la decisión de Javier Milei de no pisar Santa Cruz, como lo anunciara OPI el 6 de octubre de este año, cuando ante tanto bombos y platillos por “la inminente llegada de Milei a El Calafate y luego a Río Gallegos”, señalamos que el presidente había decidido no venir a la provincia, más aún cuando al despacho de Patricia Bullrich le llegó un informe donde le datallaban que en al villa turística lo esperaban trabajadores de YCRT que asistirían con casco y mamelucos, personal de la UOCRA y trabajadores de Represas. Ante esa información, la decisión del gobierno fue suspender definitivamente la visita a Santa Cruz, lo cual de alguna manera se justificó en una cuestión “logística” que no fue tal.

Te puede interesar: Javier Milei no visitará Santa Cruz como se había anunciado

- Publicidad -

Las fuentes de OPI fueron precisas al señalar que Santa Cruz no tiene interés electoral para el gobierno nacional, más allá de lo simbólico que es desembarcar en tierra del kirchnerismo. Desde los medios provinciales se ocuparon de instalar que el gobierno nacional “reprogramaría la visita”, lo cual jamás iba a ocurrir, de acuerdo a la información que manejábamos desde el principio.

Ante la necesidad de tener una mínima presencia política para apuntalar a la representación de LLA en Santa Cruz con Jairo Guzmán a la cabeza, quien arribará hoy a El Calafate será el Ministro de Defensa Luis Petri, quien no se sabe bien si viene por el interés de apoyar la campaña de LLA o para hacer turismo, por cuanto ya tiene programada una visita al glaciar Perito Moreno.

La organización de LLA en la provincia no le da a Petri ninguna seguridad de que no se vaya a encontrar con problemas como los tuvo Menem cuando vino a inaugurar el local partidario. De ahí que posiblemente nunca llegue a Río Gallegos, confían algunas fuentes señalando “Petri es un segunda o tercerea línea que no mueve la aguja del electorado y viene a dar un apoyo más simbólico que real al candidato Jairo guzmán cuyos votantes loa puede meter en un placard”, dijo un opositor en El Calafate. (Agencia OPI Santa Cruz)