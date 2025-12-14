Las pastillas del domingo: Gobierno, medicina y un gallo compartido

- Publicidad -

“Las Pastillas del Domingo” es un breve espacio de los domingos donde se incluyen aquellos temas más urgentes que han aflorado en la semana pero los cuales, por distintas razones, no han logrado convertirse en notas o informes de investigación, por lo tanto, no han llegado al conocimiento público, en gran parte, porque los medios no se hacen eco de difundir esos conflictos sociales o políticos. Aquí expondremos esas cuestiones que no suman para una gran investigación, pero es necesario y primordial que el lector conozca.

No hay renovación, solo cambio de fichas

El gobierno provincial se encuentra en una encrucijada existencial: debe cambiar y no tiene gente nueva necesaria y capacitada para poner en lugares claves de la administración. Esto es producto de la falta de tacto político del gobernador Claudio Vidal, su forma autoritaria y caprichosa de entender el poder y la necedad que muestra (y ha puesto de manifiesto) en los dos años que lleva de gestión, lo cual ha generado la negativa de varios personajes de la política provincial a colaborar con el gobierno.

Por lo tanto, ante los cambios necesarios de cualquier gobierno a mitad de camino, sufre de una carencia fundamental: no tiene recambio y termina haciendo “enroques”, es decir, sacando un funcionario de un lugar y poniéndolo en otro lugar del Estado, lo cual no suma a la eficiencia, sino que promueve el desgaste anticipado.

Vidal enfrenta un fuerte conflicto interno en su gobierno, las peleas y las discusiones son moneda corriente, los disgustos entre el Ejecutivo y los equipos de trabajo son a diario y Vidal se encuentra cada vez más solo, además, asediado por una mala proyección de la provincia en materia económica y financiera para el 2026 y ahora también una desvinculación política bastante importante con el gobierno nacional, por cuanto en Santa Cruz apareció un cisne negro que se llama “Jairo Guzmán”, un impensado “líder” del oficialismo que pasará a tener mayor injerencia en las decisiones nacionales en la provincia cuyos diputados y senadores no han satisfecho las expectativas de LLA en el Congreso.

El Gobernador mal asesorado, apostó a los docentes millonarios sin tener en cuenta el valor de la verdad y la frontera del ridículo

El Gobernador acaba de cambiar a la Ministro de Economía de la provincia Marilina Jaramillo, quien pasó a ser la nueva Presidente del Tribunal de Cuentas, mientras quien se desempeñaba en esa función Analía Castro (cuñada de Pedro Luxen) quedó como Vocal del organismo auditor.

En realidad las fuentes aseguran que Jaramillo prácticamente no permanecía en esta capital, si bien alquila una propiedad en esta ciudad el asiento natural de su familia estuvo en zona norte. La contadora del sindicato de petroleros quería dejar el cargo pero el gobernador no lo permitía, razón por lo cual el Ministerio se manejaba la mayor parte del tiempo de forma remota desde zona norte y con la estructura que dejó el anterior ministro K, el contador Perinciolli. De hecho si uno observa los actos de gobierno difundidos por Prensa, son muy pocas las imágenes donde está presente la contadora.

Otra cuestión con Jaramillo es que el nuevo puesto en el organismo auditor, tampoco le obliga vivir en Río Gallegos, sin embargo, las fuentes aseguran que va a estar en la capital porque la presidencia del TC es un cargo vitalicio donde cobra 12 millones de pesos, pero constituye una desprolijidad muy grande por parte de Vidal ponerla allí y también de ella de aceptar el cargo, por cuanto Jaramillo tendrá que excusarse de todas las cuestiones de este gobierno por los cuatro años de gestión, más aún teniendo en cuenta que durante dos años (2023/2025) fue la funcionaria más importante del gobierno provincial, como Ministra de Economía.

María Belén Emilger que estaba en la Caja de Previsión Social, dejó el cargo para ir como Ministro de Gobierno, después de un fracaso rotundo de Nicolás Brizuela a quien le dieron una Secretaría. Pedro Luxen (hoy diputado) esta semana asumirá nuevamente como Jefe de Gabinete porque el Gobernado no tiene otro de confianza. Perez Soruco que está en la Caja de Servicios Sociales pasará a ser Ministro de Economía.

A José Carambia el gobernador les pidió como Ministro de Trabajo a Mauricio Gómez, actual Presidente del Concejo Deliberante de Las Heras y le dijo que no. Y en el Senado tanto Carambia como Gadano ya no le responden.

Las fuentes aseguran que Fabián Leguizamón se ha peleado con la mayoría de los Radicales y esto produjo una diáspora en el gobierno, además de la mala praxis de Vidal en materia de relaciones humanas. Fuentes de la Cámara de diputados alegan que los legisladores están muy molestos por cuanto indican que el presidente de la legislatura tiene 204 cargos que cobran entre 4 y 6 millones de pesos con los ítems que les asigna, mientras un diputado que pone la cara tienen 4 cargos cada uno de entre 800 y un 1 millón de pesos. En tren de buscar funcionarios “nuevos” el gobernador a través de Luxen tentó a la Concejal de Río Gallegos Andrea D´Amico (UCR) para ocupar el cargo de Desarrollo Social, aún cuando fue ella quien realizó denuncias contra la anterior responsable de esa cartera.

A Gustavo Martínez que estaba en Producción, lo sacó de allí y lo puso como Director en Banco Santa Cruz; José Luis Garrido se fue de Provincias Unidas con los Radicales y abandó el barco, otro vuelco inesperado; Claudio Vidal convocó a Facundo Prades (UCR), ex intendente de Caleta Olivia y actual diputado nacional en reemplazo de Sergio Acevedo. Si bien el gobernador le ofreció varios cargos en su gestión, el hombre de Caleta Olivia le dijo que no, por cuanto al final de la conversación y ante la propuesta del caletense de resolver varios temas de la coyuntura, como el conflicto con los docentes, hablando sinceramente con el gremio y convocando a los demás sindicatos a un acuerdo general, tomar deuda y emitir letras para resolver algunas cuestiones urgentes y estructurales que tiene la provincia, diciendo para qué se tomaba esa deuda; le propuso hablar con todos los intendentes, clarificar las masas salariales, optimizar la recaudación, achicar el gasto público, etc, no hubo acuerdo, por cuanto, en todos los casos, el gobernador propone un doble comando: ofrece el puesto de Ministro pero los 10 o 20 cargos debajo de esa figura los quiere poner él y eso no fue aceptado por Prades y por muchos otros a los que ha consultado para integrarlos al gobierno, incluyendo el propio ex Gobernador Daniel Peralta.

La salud no tiene cura, pero habrá carrera

El gobierno provincial tan afecto a los anuncios “esperanzadores” salió a anunciar que Claudio Vidal comenzó a diagramar con la UNPA un proceso de adecuación para traer la carrera de Medicina a Santa Cruz, una acción loable y de alto impacto en el ámbito social y de la salud, si en realidad las condiciones políticas, económicas, de infraestructura, logísticas y profesionales fueran adecuadas para soñar con tan noble proyecto; sin embargo, la realidad (una vez más) contradice al mensaje esperanzador y promisorio de un gobierno apoyado en discursos positivos para sustentar un futuro que nunca llega a Santa Cruz; de hecho, si uno repasa las promesas de campaña, pocas o ninguna de ellas se materializaron y desde el 2024 a la fecha, los grandes anuncios del Ejecutivo, tampoco se han llevado a la práctica (Represas, YCRT, Educación, Producción, riquezas, pesca hidrocarburos, etc).

El gobierno en medio de la euforia del relato por la instalación de la carrera de Medicina dijo en la nota difundida en el sitio oficial “Se trata de una política pública orientada a generar oportunidades para que más santacruceños y santacruceñas puedan estudiar Medicina en su provincia, fortaleciendo al mismo tiempo el sistema de salud y optimizando la articulación con el mundo del trabajo, incluida la medicina laboral”.

Más allá del uso de la terminología discriminadora de género (santacruceños y santacruceños), típico del argot kirchnerista que sustancia la administración de Vidal, sin duda la nota no dice absolutamente nada que no sea expresar una esperanza de que algo bueno pasará algún día y Claudio Vidal es el iniciador de un proyecto a muy largo plazo que sin duda (aun cuando no lo dice) superará largamente su gestión.

Nadie explica desde el oficialismo que en las actuales condiciones presupuestarias y de salud, el sueño de la carrera de Medicina en Santa Cruz es una utopía. No hay infraestructura para albergar una logística académica como la que se necesita; en la provincia hay muy pocos médicos, casi todos huyen de Santa Cruz por lo mal pago que están, los hospitales se encuentran en una crisis histórica, desabastecidos, sin insumos ni aparatología, la infraestructura es altamente deficiente, no hay docentes altamente especializados, no hay posibilidad ni lugar para residencias y prácticas profesionales, la Obra Social del Estado no funciona; hay un recorte extremo de los servicios y medicamentos que provee y podemos seguir enumerando cientos de problemas que hacen impensable un proyecto de estas características, donde, además, la carrera de medicina no es solamente decisión de la provincia, sino de una interrelación institucional y política que piense y actúe con adultez en coordinación política y educativa con el orden nacional, cosa de los cual Santa Cruz carece absolutamente, porque aún cuando Nación financia a las universidades y en este caso a la Facultad de Medicina, el sistema de salud sobre el cual se sustentan las mismas, es de competencia provincial y en esta provincia está prácticamente destruido.

El gallo canta hasta morir

Todo parece casualidad pero en una provincia donde el Ministro de Seguridad Pedro Pródromos fue por años jefe de seguridad del Sindicato de Petrolero renombrado SIPGER (Sindicato Petrolero, Gas Privado, Energías Renovables) y desde diciembre 2023 diseña la seguridad de Santa Cruz y el gobernador fue hasta esa fecha Secretario General del mismo gremio, no es casualidad que hace una semana atrás hayan puesto a un grupo de trabajadores petroleros a repintar un mástil histórico del patio de la Jefatura de Policía y el propio Ministro luego colocó una placa agradeciendo al SIPGER, que como sabemos sustentó la campaña de “Vidal Gobernador”.

Pero todo no termina ahí, el Gobernador luego dijo que el sindicato hizo la obra en el afianzamiento de la “Identidad, trabajo y producción en la puesta en valor del mástil de la Jefatura”, frase bastante ambiciosa por tratarse solo de remozar un mástil histórico.

Coincidentemente, la insignia del SIPGER de los petroleros, posee en su base distintiva un gallo muy parecido al que muestra el escudo de la Policía Federal Argentina (PFA) que representa la vigilancia, el alerta y la custodia.

La frase latina que se suele asociar a este simbolismo del gallo es “Vigilat ut quiescant” (Vigila para que duerman). Las fuentes petroleras dicen que el gallito del SIPGER implica vigilancia constante y alerta para proteger al trabajador ¿El sindicato “policializado” o la policía sindicalizada?… en fin, que le avisen a Güenchenen que hay muchos petroleros que no se sienten demasiado respaldados por el sindicato y al gallito lo miran con desconfianza.

Hasta el próximo domingo. (Agencia OPI Santa Cruz)