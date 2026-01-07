Investigación: origen de los pasivos ambientales y el agua, silencio oficial, falta de información y Estudios de Impacto ambiental alterados o incompletos

- Publicidad -

(Por: Rubén Lasagno) – Informe III – La provincia de Santa Cruz enfrenta una serie de pasivos y conflictos ambientales críticos, centrados principalmente en las industrias extractivas (minería e hidrocarburos); aunque algunos incidentes llegan a la justicia o a sanciones administrativas, existe una denuncia recurrente sobre el “silencio oficial” y la falta de capacidad de control real por parte del Estado provincial.

A continuación, se enumeran los problemas detectados a través de informes de organismos de auditoría, denuncias de asambleas y documentos técnicos a los que hemos tenido acceso y a partir de allí producimos una síntesis para hace más ágil su lectura.

El legado de los pasivos “huérfanos”

El principal problema en el área de la industria petrolera en Santa Cruz es el abandono de pozos e instalaciones sin el saneamiento adecuado, especialmente en la Cuenca del Golfo San Jorge, donde en informes anteriores hemos publicado mapas satelitales con los pozos activos, abandonados y campos empetrolados que cubre mayoritariamente todo el área de Pico Truncado, Koluel Kaike, Caleta Olivia y Las Heras

Recientemente (fines del año 2025), se han intensificado las denuncias sobre pasivos petroleros acumulados durante años. Se detectaron materiales contaminados dispuestos directamente sobre suelo natural, sin impermeabilización, lo que genera un riesgo directo de infiltración hacia las napas de agua, especialmente en zona de Cañadón Seco.

Mapa de pozos petroleros activos y abandonados en los alrededores y bajo la ciudad de Las Heras (Informe III)

Existen miles de pozos “inactivos” que no han sido sellados correctamente, como lo hemos mencionado en informes anteriores. Estos pozos, pueden actuar como canales de comunicación entre acuíferos de agua dulce y estratos salinos o con restos de hidrocarburos, contaminando el recurso hídrico subterráneo de forma irreversible. No se conocen estudios serios, acciones concretas y denuncias ante la justicia, por esto que atenta contra la salud pública y el medio ambiente.

La comunidad de Caleta Olivia y autoridades locales han planteado sospechas (aún no despejadas con estudios oficiales exhaustivos) sobre la relación entre la explotación de hidrocarburos en Meseta Espinosa y la calidad del agua de los pozos que abastecen a la ciudad, debido a la histórica falta de control sobre los lodos de perforación y purgas de tanques.

Agua y ocultamiento de incidentes

En el tema minería metalífera, Santa Cruz es la principal provincia exportadora de oro y plata de Argentina. El modelo de “minería modelo” promovido desde Fomicruz y el gobierno provincial, ha sido cuestionado por la opacidad en sus reportes de incidentes.

Organizaciones ambientales denuncian que las mineras consumen volúmenes de agua (m³/h) que superan con creces el consumo humano de localidades cercanas que sufren escasez (como Perito Moreno o Gregores). Los documentos oficiales consultados omiten el balance hídrico real que incluya la pérdida por evaporación en diques de colas, por ejemplo.

Constan en informes que tuvimos a la vista, que se han reportado irregularidades en proyectos como Cerro Negro y San José, donde la falta de personal idóneo del Estado provincial para monitoreos en el sitio, permite que incidentes de contaminación con químicos tóxicos o metales pesados, no trasciendan públicamente de inmediato.

Represas sobre el Río Santa Cruz

Las represas Cóndor Cliff y La Barrancosa, en construcción sobre el río Santa Cruz desde hace 15 años, ha generado uno de los conflictos ambientales más documentados por la Auditoría General de la Nación (AGN) y ONGs, donde está dada la super anormalidad típica de la Argentina, en la cual el Estado ha sido juez y parte.

Como OPI ha venido siguiendo el proceso desde que se planificó las represas y es el único medio que cuestionó en varias oportunidades la inexistencia de EIA, primero y luego la falsedad de un EIA aprobado, adulterado, incompleto y absurdamente mal hecho, al tal punto que la poligonal proyectada desde el centro del lago Argentino (de acuerdo los cálculos realizados), terminaba casi en la avenida principal de El Calafate, lo cual implicaba que la costanera, la casa de los Kirchner y todos los terrenos aledaños serían anegados con las crecientes del lago. Aún así los organismos de control no accionaron y las represas empezaron a ser construidas.

A pesar de las modificaciones en la cota (altura) de las represas Cóndor Cliff-La Barrancosa, persiste la advertencia científica de que una operación inadecuada podría afectar el nivel del Lago Argentino e impactar en la dinámica del glaciar. A pesar de todas las advertencias, la obra nunca se modificó en base a esta prognosis técnica existente.

Lo que para muchos puede ser un tema menor, el proyecto pone en riesgo inminente al Macá Tobiano, un ave endémica en peligro crítico de extinción que utiliza el estuario del río Santa Cruz en invierno, un área que se verá alterada por el cambio en los flujos de agua.

Es obvio que a la par de otros inconvenientes que tiene la obra, esto de la pérdida de la biodiversidad pasa a un cuarto o quinto lugar para los impulsores de la hidroeléctrica (incluyendo provincia y Nación) y fue ignorado en los estudios correspondientes. Solo baste decir que ni siquiera tuvieron en cuenta la inestabilidad geológica del terreno y desde el 2016 no pueden seguir adelante con la construcción del dique Cóndor Cliff (el más cercano a El Calafate), pero prefieren ocultar la verdad y seguir con el proceso del relato montado sobre una pila de millones de dólares tirados y que jamás se recuperarán.

El papel de la AGN

Por esto decimos que el Estado ha actuado como “juez y parte“, en todos los frentes (minería-petróleo) pero también en el tema “Represas”. Los informes de la AGN confirman que los organismos de control (ORSEP) no tienen el peso político ni los recursos para frenar irregularidades cuando la obra es una prioridad política nacional.

Para profundizar en los informes técnicos sobre la obra hidroeléctrica, es necesario distinguir entre los hallazgos de la Auditoría General de la Nación (AGN) y los de la Administración de Parques Nacionales (APN), ya que sus enfoques revelan diferentes facetas del “ocultamiento” o la falta de rigor oficial en el proyecto de las represas sobre el río Santa Cruz.

En informes recientes (Actuación N° 476/2022 y actualizaciones publicadas en 2024), la AGN ha puesto el foco en la falencia del Organismo Regulador de Seguridad de Presas (ORSEP) para fiscalizar estas obras.

La AGN señala en sus informes que la planificación de emergencia y los sistemas de auscultación (sensores que miden la estabilidad de la estructura) no han sido prioritarios. Esto es crítico porque en 2017 hubo un deslizamiento de suelos en la represa Cóndor Clif, informado públicamente en exclusiva por OPI Santa Cruz, que fue minimizado por el gobierno provincial, el nacional y la UTE constructora hasta que se volvió imposible de ocultar.

En cuanto a los costos de remediaciónel informe advierte que los cambios de diseño (debido a fallas geológicas no detectadas en los estudios originales) han disparado los costos, pero no existe una auditoría clara sobre si esos fondos se destinan a seguridad ambiental, a cubrir errores de cálculo técnico o han desaparecido por la corrupción imperante en la obra.

Parques Nacionales (APN)

Aunque es un organismo técnico del Estado, la APN emitió un informe (que el Ministerio de Energía intentó inicialmente no incluir en las audiencias públicas) con advertencias severas sobre el Estudio de Impacto Ambiental (EsIA) presentado por la empresa EBISA, sobre las represas en el río Santa Cruz.

La APN denunció que el Estudio de Impacto se limitó estrictamente a donde se construye el cemento, ignorando 200 km de río abajo. Esto ocultó el impacto real sobre el estuario de Santa Cruz y el Parque Nacional Monte León.

El informe técnico también resalta que no hay datos concluyentes que aseguren que la oscilación del nivel del Lago Argentino (efecto “pulso”) no afecte el anclaje de los glaciares Perito Moreno, Spegazzini y Upsala. El Estado, de donde provienen los entes que advierten las consecuencias del EIA mal hecho, ha procedido bajo la premisa de “no afectación” sin tener una línea de base científica terminada.

Documentos de la coalición de ONGs (FARN, Aves Argentinas, Vida Silvestre) que fueron incorporados en expedientes judiciales en el caso Represas, demarcan claramente la existencia de irregularidades en el procedimiento administrativo viciado de defectos en los cuales encuentra una clara falta de independencia, señalando que los Estudios de Impacto Ambiental fueron realizados por la misma empresa que debía construir la obra o por organismos dependientes del Estado que la impulsaba, lo que elimina la objetividad técnica y finalmente indica como adrede la ignorancia de la Ley de Glaciares toda vez que los informes técnicos, señala objetivamente, omitieron durante años la aplicación de la Ley 26.639 (Preservación de Glaciares y del Ambiente Periglacial) al evaluar las zonas de embalse.

Problemáticas Urbanas

La cuestión ambiental en Santa Cruz tiene un capítulo aparte en las zonas urbanas ante dos temas fundamentales: la gestión de residuos sólidos, los municipios poseen basurales a cielo abierto, no existe un tratamiento adecuado de residuos y estos vaciaderos suelen recibir también residuos de servicios industriales que deberían ser tratados como peligrosos, mezclándose con la basura urbana, lo cual hemos denunciado en informes anteriores, pero nunca ha pasado nada.

En ciudades como Río Gallegos y Caleta Olivia no existe una infraestructura cloacal adecuada. La falta de planificación, el crecimiento poblacional y la inauguración de barrios sin servicios o con servicios sanitarios deficientes genera un problema muy grave en el sector urbano.

Los vertidos de aguas servidas directamente al mar (Caleta Olivia) o la ría (en el estuario de Río Gallegos) son constantes debido a la falta de inversión en plantas de tratamiento, un problema que el gobierno provincial ha demorado décadas en solucionar, los municipios han tomado fondos para este propósito y tanto las obras como la plata, no están. (Agencia OPI Santa Cruz)