La concejal Cythia Kamú es la sucursal del Triángulo de las Bermudas, todo lo que pasó por sus manos desapareció, no lo encuentran o no está patrimoniado

(Por: Rubén Lasagno) – En las Pastillas del Domingo, mencionamos la importante inversión que hizo la concejal del FPV Cynthia Kamú, cuando estaba en la Presidencia del Cuerpo (hasta diciembre 2025), con la adquisición de ocho macetas con plantas (por un total de 8 millones de pesos), en dos compras iguales, por importes iguales (4 millones por compra) pero con cinco meses de diferencia.

Si bien sería materia discutible la inversión per se, para encontrar un argumento válido y motivos por los cuales alguien debe invertir a razón de 1 millón de pesos por planta y con compra duplicada, lo preocupante es que ninguna de las plantas con macetas, están en el ámbito del Concejo Deliberante.

Pero esta noticia fue el aperitivo. De acuerdo al nuevo documento que cayó en nuestras manos, la cuestión de las macetas es solo una parte de los bienes que la ex presidente del CD local compró y nadie encuentra en el edificio legislativo y tampoco se encuentran patrimoniados, es decir, incorporados al patrimonio del Concejo Deliberante. Ahora le vamos a detallar el panorama completo.

Un millonario Triángulo de las Bermudas

Y es precisamente a raíz de la salida de Cynthia Kamú como Presidente del Cuerpo en diciembre 2025 y la asunción de Daniel D´Amico en su lugar, que al no encontrar nada de todo lo comprado por la edil del FPV, la nueva presidente le elevó un pedido de informe a la edil que la presidió para que informe sobre “la existencia y ubicación de los bienes adquiridos” señalando además que no fueron cargados al patrimonio del CD y se desconoce el paradero de todos ellos.

Ahora bien ¿Lo comprado se trata solo de las plantas y de alguna silla o un cuadro que no han podido hallar en el amplio edificio del Concejo Deliberante local?. No.

Además de las 8 plantas con macetas que costaron $ 8.000.000,00, en el edificio del CD faltan 167 bienes más comprados por la Concejal Kamú mientras estaba en la Presidencia y el total de esas compras suman $ 87.035.111,00 (más de 87 millones de pesos).

El CD no tiene cura

Pero todo no termina ahí. De acuerdo a un relevamiento de los botiquines existentes en el CD, como parte del protocolo de seguridad del edificio, la Técnica Agostina Villanueva, el 17 de diciembre 2025, produjo una inspección ocular elevando un informe al Departamento de Seguridad y Salud Laboral, donde, de acuerdo al documento que llegó a nuestras manos, señala que ninguno de los botiquines existentes en el edificio cumple las normas, no están operativos y en su interior no poseen los elementos tal como figura en el listado de asistencia primaria imprescindibles que deben contener.

Resalta, además, que los gabinetes de los botiquines son antiguos, están desgastados, con problemas estructurales y (como dijimos) carecen de los elementos esenciales para una posible emergencia.

La Ex Presidente del CD de Río Gallegos, Cynthia Kamú –

Entre las observaciones destacadas, el informe técnico señala “Ninguno de los botiquines inspeccionados posee contenido o se encuentra operativo según normativa”. Luego observa “Se detecta falta total de reposición, mantenimiento y control periódico”, “No poseen señalización reglamentaria IRAM 1005, solo la cruz roja (no válida como señal oficial)” y concluye con “La falta de llave deja inutilizado al botiquín N° 2 y compromete la respuesta ante emergencias”.

A pesar que los botiquines nuevos no han sido provistos ni los viejos equipados, en el CD consta la compra de elementos de primeros auxilios para los botiquines, lo cual está refrendado en el Expte 15.506-P-2025 de la firma Comercial “LAGO SUR S.A.” por la suma de $ 5.374,350,00 ( cinco millones trescientos setenta y cuatro mil ochocientos cincuenta) de fecha 1 de julio del año 2025.

Y el segundo expte. es el 16.035-P-2025 por compra a la razón social Pérez Daniel Adrián por la suma de pesos cuatro $ 4.162.500,00 (cuatro millones ciento sesenta y dos mil quinientos) de fecha 28 de noviembre del año 2025.

¿Triángulo, magia o corrupción?

A continuación hicimos un extracto de los bienes comprados por la concejal Cynthia Kamú, mientras estuvo en la presidencia y nos ceñimos a la información básica que nos permite identificar el expediente, quién solicitó/efectuó la compra, el número de factura, el importe de la compra, el detalles de los bienes adquiridos y el nombre de quien figura como responsable de haber recibido esos bienes que deberían haber sido ingresado al Patrimonio del Concejo Deliberante y no fueron patrimoniados ni han sido localizados en el edificio legislativo.

Expediente Solicitante Factura Importe Detalle de Bienes Alta de Inventario / Entrega 15.304 DC 2025 Cynthia Kamú N° 00000003 $5.033.000,00 70 sillas de plástico Firmada por Kamú, Gallo y Biott. 15.061-SG-2025 Cynthia Kamú N° 00000007 $3.056.000,00 2 escritorios gerenciales y 2 módulos encastrables Firmada por Giménez, Gallo y Biott. 15.063-DA-2025 Cynthia Kamú N° 00000009 $8.438.400,00 8 sillones ejecutivos y 32 sillas semiejecutivas Firmada por Biott y Gallo. 15.438-P-25 Oscar Giménez N° 00000011 $7.785.000,00 3 escritorios gerenciales y 3 módulos de encastre Recibido por Cynthia Kamú. 15.897-DC-25 Brian Vera N° 00004-00019464 $5.403.384,00 20 mallas rombo Recibido por Brian Vera. 15.896-DC-25 Brian Vera N° 00004-00019468 $5.432.658,00 21 plafones panel LED Recibido por Brian Vera. 15.723-P-25 Cynthia Kamú N° 00000014 $5.040.600,00 12 sillas escritorio, 1 biblioteca baja y 1 biblioteca sin puerta. Recibido por Cynthia Kamú. 15.735-DC-25 Jose Aybar y Cynthia Kamú (Sin número) $5.494.340,00 Varias herramientas eléctricas (taladro, amoladoras, sierras, soldadora, etc.) Recibido por Jose Aybar. 15.730-DC-25 Jose Aybar y Cynthia Kamú N° 00010-00000365 $3.464.400,00 Herramientas manuales e insumos (morsa, destornilladores, pinzas, cajas, etc.) Recibido por Brian Vera. 15.591-P-25 Cynthia Kamú N° 00002-00000457 $9.416.514,00 Materiales eléctricos (caños, cables, cajas, térmicas, disyuntores, luminarias) Recibido por Cynthia Kamú. 15.129-DC-25 Cynthia Kamú N° 00000004 $2.167.400,00 Plantas varias, macetas, piedras y compuesto orgánico. Recibido por Pamela Gallo. 15.729-P-2025 Cynthia Kamú N° 00000007 $3.480.595,00 Reiteración de compra de plantas y macetas del Exp. 15.129 Recibido por Cynthia Kamú. 15.722-DI-2025 Elías Fernández 0001-0000031231 $22.822.820,00 10 computadoras de escritorio completas (monitor, periféricos y placa wireless) Recibido e incorporado por Elías Fernández.

Todos los números juntos

Unificando el gasto por las compras realizadas por la Concejal Cynthia Kamú, durante su paso por la Presidencia del Concejo Deliberante de Río Gallegos, hemos realizado el siguiente resumen:

175 bienes comprados a distintos proveedores (según detalle) $ 87.035.111,00

Primera compra de insumos para botiquines $ 5.374,350,00

Segunda compra de insumos para botiquines $ 4.162.500,00

Total de fondos públicos desaparecidos en el Triángulo de las Bermudas, sucursal Concejo Deliberante de Río Gallegos: $ 96.571.961,00 (Ciento cuatro millones quinientos setenta y un mil novecientos sesenta y un peso).

Los proveedores

A continuación estableceremos los importes totales facturados por cada proveedor mencionado en el documento que deberá responder la concejal Kamú.

LAGO SUR S.A.: $ 29.353.000,00 (Incluye los expedientes 15.304 , 15.061 , 15.063 , 15.438 y 15.723).

Computación JR: $ 22.822.820,00 (Corresponde al expediente 15.722).

Jose Luis Baños SRL: $ 10.836.042,00 (Incluye los expedientes 15.897 y 15.896).

FERREMAT SAS: $ 9.416.514,00 (Corresponde al expediente 15.591).

MEGACOM INTERNACIONAL S.A.: $ 8.958.740,00 (Incluye los expedientes 15.735 y 15.730).

ARIZMENDI LEANDRO GABRIEL: $ 5.647.995,00 (Incluye los expedientes 15.129 y 15.729).

Total de todos los proveedores: $ 87.035.111,00

Ahora la palabra la tienen las autoridades del CD, personalizado en la Presidencia de Daniel D´Amico, hoy impulsora de las acciones por la vía administrativa y que agotada ésta, señala la concejal en el escrito, comenzará a transcurrir por la vía penal.

Dada la magnitud de este claro y flagrante acto de corrupción descubierta gracias al cambio de la Presidencia, los vecinos de Río Gallegos tienen el derecho de saber cómo sigue y cómo transcurre esta estafa con fondos públicos concedidos en guarda a una concejal.

La trascendencia que tiene el hecho en si, no es solo por el monto de la estafa económica al Cuerpo, sino la estafa moral que hizo la Concejal Kamú a quienes la votaron y una vez más, se pone bajo el tablero de la duda a quienes acceden a la política en estos lugares claves y la relativa facilidad para acceder, dado la poca cantidad de votos que necesitan y no todos pasan la prueba de la blancura, como queda claramente expresado en este informe. (Agencia OPI Santa Cruz)