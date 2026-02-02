Tres documentos que hace un año el gobernador Vidal tiene en su escritorio sobre corrupción en SPSE y nunca atendió

- Publicidad -

Como lo referimos en un informe anterior, el gobierno provincial tiene como objeto “sanear” Servicios Públicos Sociedad del Estado (SPSE), con el objetivo de “semi privatizarla” y en ese esquema es que ahora aparece en el universo mediático una tendencia oficial por descubrir y combatir irregularidades dentro de la empresa de Energía de la provincia; sin embargo hay un pequeño problema: hace exactamente un año al Gobernador Claudio Vidal le enviaron tres documentos de 7 cuerpos (páginas) firmados por Juan Oliver Director SPSE y otros Memorándum firmados por Mariel Del Moro de la Gerencia de Auditoría Interna de SPSE, sin que hast ala fecha, el Ejecutivo haya tomado medidas concretas.

Esta comunicación oficial, dirigida al Gobernador de la provincia expone graves irregularidades administrativas y financieras detectadas en contrataciones realizadas por la empresa estatal Servicios Públicos Sociedad del Estado (SPSE) en la localidad de Río Turbio.

Los documentos incluyen una denuncia interna de corrupción y desmanejo administrativo dentro de la empresa estatal de energía en la cuenca. Los documentos demuestran una maniobra sistemática en la delegación de Río Turbio donde se omitieron controles legales básicos (como la compulsa de precios y el aval técnico) para direccionar contrataciones millonarias a proveedores con presupuestos presuntamente inflados y papeles irregulares. El informe busca validar la decisión política de auditar y frenar estos pagos.

Los documentos a los que tuvimos acceso son los siguientes:

Nota de Elevación a Gobernación

Este documento, firmado el 25 de enero de 2025 por el director a cargo de la presidencia de SPSE, MMO Juan A. Oliver, formaliza la denuncia ante el Ejecutivo Provincial.

Según consta allí, la revisión surgió tras sospechas de sobreprecios y falta de documentación en dos expedientes específicos de Río Turbio (N° 100082/24 y 100155/24).

El director destaca indignado un contrato de $14.270.000,00 para la reparación de una cisterna y la construcción de solo 38,5 metros de cerco perimetral, lo cual consideró injustificable y falto de sustento documental.

Auditoría del Expediente N° 100155/24 (Cerco Perimetral)

En este segundo documento la Gerencia de Auditoría Interna analizó la contratación por compra directa al proveedor Walter Javier Lezcano por $14.269.999,98. Las principales irregularidades detectadas fueron una clara Violación del Reglamento de Compras ya que solo se presentaron dos presupuestos cuando la normativa exige un mínimo de tres para garantizar competitividad.

Tres documentos que hace un año el gobernador Vidal tiene en su escritorio sobre corrupción en SPSE y nuca atendió

También se marcó la ausencia de documentación técnica por cuanto falta una memoria descriptiva de las tareas, planos del proyecto e intervención de un área profesional que certifique la viabilidad y calidad de la obra.

Y finalmente remarca serias deficiencias administrativas por cuanto el expediente carece de imputación presupuestaria preventiva y no incluye fotografías que acrediten el inicio o la finalización de los trabajos.

Auditoría del Expediente N° 100082/24 (Mantenimiento Sala de Bombas)

El tercer informe detalla la auditoría sobre la contratación directa al proveedor Emanuel Mauro Sebastián Frezzia por un monto de $9.200.000. El mismo presenta fallas similares y adicionales como por ejemplo:

Inconsistencias fiscales por cuanto la constancia de inscripción ante AFIP presentada era errónea y la actividad principal del proveedor (“Servicios Empresariales NCP”) no guardaba relación con el rubro contratado (mantenimiento de bombas).

Otra de las irregularidades expresadas allí es el Incumplimiento de instrucciones en tanto la factura emitida no especificaba el número de expediente ni el de orden de compra, omitiendo directivas previas de la Presidencia.

Por último resalta faltantes técnicos porque al igual que en el caso anterior, no existen memorias descriptivas, avales técnicos ni registro fotográfico de las tareas realizadas.

Al finalizar este informe el lector podrá leer al detalles los documentos previamente sintetizados.

Una “regularización” a medias

En el caso de SPSE, el foco principal del gobierno para comenzar a sanear la empresa ha estado en la regularización de la deuda con el mercado eléctrico mayorista.

Una de los principales objetivos es la cancelación de deuda con CAMMESA. En julio de 2024, el gobierno provincial anunció la cancelación de una deuda de $3.160 millones con CAMMESA. Esta deuda se originó por el incumplimiento de pagos durante 2023 y ponía en riesgo el suministro eléctrico de la provincia, lo cual informamos ante los serios problemas que enfrentaba la provincia en la compra de energía.

Al cierre del ejercicio 2024, de acuerdo a los informes oficiales de deuda pública de Santa Cruz, muestran que se logró un desendeudamiento significativo, pasando de un stock de deuda de más de $23.000 millones a finales de 2023 a aproximadamente $3.304 millones al 31 de diciembre de 2024. Sin embargo no hay datos concretos con documentación oficial que permitan corroborar fehacientemente que todo haya sido así.

Todo en función del objetivo privatizador

SPSE ha lanzado campañas para que los propios usuarios regularicen sus deudas mediante la descarga de facturas digitales y consultas en su oficina virtual, buscando mejorar el flujo de caja operativo de la empresa.

Los informes financieros presentados ante la Cámara de Diputados de Santa Cruz a fines de 2024 y principios de 2025 indican que en la empresa han priorizado el pago de intereses y capital de deudas con el Gobierno Nacional y Fondos Fiduciarios (que representan el 64% del stock de deuda total al finalizar 2024). Todo iría camino al objetivo privatizador, pero internamente la corrupción no es combatida ni mucho menos, denunciada (Agencia OPI Santa Cruz)

