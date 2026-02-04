Las Represas de Santa Cruz, las más caras en costo operativo, en valor de generación y superior en millones a megaobras construidas en el mundo (y aquí sin terminar)

- Publicidad -

(Por: Rubén Lasagno) – Como para cerrar la seguidilla de informes sobre las Represas sobre el río Santa Cruz (Cóndor Cliff-La Barrancosa), complejo hidroeléctrico cuya construcción no supera el 35% total de la obra, vamos a plantear los costos comparativos de esta construcción que lleva 15 años, menos del 40% construido y 2.000 millones de dólares insumidos, sobre un total de costo calculado de 4.714 millones de dólares, para cuando esté (en teoría y algún día) terminada.

Para determinar el valor de la energía que producirán las represas del río Santa Cruz, es necesario analizar la inversión total proyectada frente a su capacidad de generación estimada.

En base al desglose técnico y la comparativa internacional relacionado con la potencia Represas Cóndor Cliff-La Barrancosa ha sufrido rediseños (especialmente en Cóndor Cliff por fallas geológicas) que ajustaron la potencia y el presupuesto original.

Sobre una inversión final estimada en US$ 4.714 millones y una potencia final de 1.310 MW (950 MW en Cóndor Cliff y 360 MW en La Barrancosa), suponiendo que ambas funciones a pleno se estima un promedio de generación anual en 5.246 GWh/año (5.246 millones de kilovatios-hora).

De acuerdo a los ingenieros consultados respecto de estos datos técnicos, existen dos formas de medir este valor: el costo de instalación (cuánto cuesta “construir” cada kW de potencia) y el costo nivelado de la energía (LCOE, cuánto cuesta cada kWh generado a lo largo de la vida útil).

En este caso, el costo de instalación es de US$ 4.714 millones / 1.310.000 kW ≈ US$ 3.600 por kW instalado y el costo de generación, considerando una vida útil de 50 años y gastos de mantenimiento, diversos informes técnicos sitúan el costo de generación de este complejo entre US$ 0,085 y US$ 0,11 por kWh ($85 a $110 por MWh).

El costo promedio global de la energía hidroeléctrica es significativamente menor al proyectado para Santa Cruz. Según los documentos consultados del IRENA (Agencia Internacional de Energías Renovables), el promedio mundial de instalación es de US$ 1.472 por kW. La comparación de la generación de las represas patagóicas con otras similares, se pueden resumir en este cuadro:

Proyecto / Región Potencia (MW) Costo Instalación (US$/kW) Valor Generado (US$/kWh) Promedio Global (IRENA) Varios US$ 1.472 US$ 0,057 Belo Monte (Brasil) 11.233 US$ 1.600 US$ 0,045 Coca Codo Sinclair (Ecuador) 1.500 US$ 2.018 US$ 0,060 Complejo Santa Cruz (Arg) 1.310 US$ 3.600 US$ 0,095

Las razones por lo cual es más caro el kilovatio en Santa Cruz está relacionado con que al ser represas en un río con caudal estacional y no de llanura constante, el aprovechamiento es menor que en proyectos como Itaipú, por ejemplo.

Otro tema es que el financiamiento chino y las demoras por parálisis (que implican costos de mantenimiento sin generar ingresos) han inflado el presupuesto original.

Finalmente los errores de cálculo en Cóndor Cliff obligaron a desembolsos adicionales de al menos US$ 250 millones para rediseños y consecuentemente menor generación de energía, si este dique no puede funcionar a pleno.

Por lo tanto el kilovatio generado en Santa Cruz será aproximadamente un 60% más caro que el promedio de los proyectos hidroeléctricos modernos a nivel global. Mientras que el mundo tiende a valores de US$ 0,05/kWh, Santa Cruz operará cerca de los US$ 0,09/kWh, no obstante, sigue siendo más competitivo que la generación mediante combustibles fósiles importados (gas oil o fuel oil), que en picos de demanda puede superar los US$ 0,20/kWh.

Comparar para entender

Hemos sostenido desde que las Represas sobre el río Santa Cruz comenzaron a proyectarse que internacionalmente (ya hace 12 años) la energía que iba a producir iba a ser muy cara, teniendo en cuenta el costo final de la obra y los tiempos que inicialmente estaba prevista de 7 u 8 años. Sin embargo llevamos 15 años y solo el 35% de avance. Todo más grave aún.

Para jugar con los millones de dólares que le cuesta a los argentinos este proyecto K, hicimos un listado de megaobras (no hidroeléctricas) en el mundo, lo que han costado y todas siendo admiradas internacionalmente, mientras la más cara (Represas Cóndor Cliff-La Barrancosa) elevan el costo sobre super obras que son verdaderas maravillas de la ingeniería, la elegancia y el futuro técnico.

Por ejemplo: Apple Park en Cupertino, California, Estados Unidos. Es la sede central de Apple, inaugurada en 2017. Es famosa por su diseño circular de “nave espacial” (The Ring), que cuenta con los paneles de vidrio curvo más grandes del mundo y funciona con energía 100% renovable.

Costo Total: Aprox. US$ 5.000 millones

The Oculus (Centro de Transporte del World Trade Center) Nueva York, Estados Unidos. Diseñada por el arquitecto Santiago Calatrava, esta estación de transporte (inaugurada en 2016) reemplazó a la destruida en los atentados del 11-S. Su costo inicial se duplicó durante la construcción debido a la complejidad del diseño, que asemeja a un ave alzando el vuelo.

Costo Total: Aprox. US $ 4.000 millones

Terminal C del Aeropuerto LaGuardia (Delta) Queens, Nueva York, Estados Unidos. Parte de la reconstrucción total del aeropuerto LaGuardia. La Terminal C, inaugurada en 2022 por Delta Air Lines, representó una inversión masiva para modernizar uno de los aeropuertos históricamente más criticados de EE. UU.

Costo Total: US$ 4.000 millones

Resorts World Las Vegas en Las Vegas, Nevada, Estados Unidos. Inaugurado en 2021, fue el primer complejo de hotel y casino construido desde cero en el Strip de Las Vegas en más de una década. Cuenta con 3.500 habitaciones y un teatro con capacidad para 5.000 personas.

Costo Total: US$ 4.300 millones

One World Trade Center Nueva York, Estados Unidos. Es el rascacielos más alto del hemisferio occidental.

Costo Total: US$ 3.900 millones

Concluyendo: para que una obra hidroeléctrica esté en construcción más de 15 años, lleve solo el 35% de la obra, insumido la mitad de presupuesto sobre un total de 4.714 millones de dólares hay una sola explicación: corrupción, falta de justicia, complicidad del Estado y desinterés público por los recursos del Estado, porque estos casi 5000 millones de dólares, van a engrosar la abultada deuda externa de la Argentina y nadie o muy pocos, reclaman. (Agencia OPI Santa Cruz)