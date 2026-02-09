La cantidad de pozos petroleros existentes, según registros oficiales, en el ejido de Comodoro Rivadavia

- Publicidad -

(Por: Giuliano Ventura para OPI Chubut) – Para cerrar la zaga de notas referidas a la producción petrolera de YPF en el ejido de Comodoro Rivadavia y que los geólogos definieron no como el principal elemento, pero si como una de las causas concurrentes para que sucediera lo que ocurrió en el cerro Hermitte, ya sucedió en El Chenque y podría volver a suceder.

Por eso nos ocupamos de ampliar la información y para determinar la cantidad de perforaciones en el ejido de Comodoro Rivadavia, especialmente en las zonas críticas de los cerros Chenque y Hermitte, fue necesario acudir a los datos existentes en la Secretaría de Hidrocarburos de Chubut y los registros históricos de YPF que fueron analizados en el marco de la nueva realidad que se presenta en la ciudad petrolera, que considera a la prospección sísmica y la perforación dentro del ejido y particularmente en los cerros involucrados, no como la principal causa de la inestabilidad del cerro, pero sí como una causa concurrente de las tantas que convergen, para que se produzca el colapso del Hermitte.

Un desglose técnico basado en la documentación oficial disponible y los informes de geología urbana, determina que Comodoro Rivadavia es una de las pocas ciudades en el mundo con una densidad de perforaciones tan alta dentro de su zona residencial.

Según los registros del Mapa de Pozos de la Secretaría de Hidrocarburos el total estimado en el ejido se calcula en más de 3.500 a 4.000 perforaciones históricas dentro de los límites municipales.

La gran mayoría (más del 80%) se encuentran en estado de “Abandonado” o “Inactivo” y una porción menor sigue en producción mediante sistemas de bombeo mecánico (aparatos individuales), principalmente en la periferia de los barrios del norte y oeste.

En las áreas del Chenque y Hermitte, la actividad no solo fue de extracción, sino también de exploración sísmica intensa.

Particularmente en el Cerro Hermitte, como se mencionó en informes técnicos de YPF, este sector albergó la base de prospección. Se estima que en el área de influencia directa de los barrios Sismográfica y El Marquesado existen al menos de 20 a 30 pozos históricos que fueron sellados bajo normas antiguas (pre-privatización), las cuales son menos rigurosas que las actuales.

En tanto en el cerro Chenque enlas faldas y zonas aledañas a la Ruta 3, existen pozos que datan de las primeras décadas del siglo XX. Muchos de estos pozos no figuran con coordenadas precisas en los mapas modernos debido a la antigüedad de la perforación (los llamados “pozos huérfanos”).

Clasificación según documentación técnica

De acuerdo con los estándares de la industria aplicados en la Cuenca del Golfo San Jorge, los pozos se dividen de la siguiente manera:

En Producción: pozos activos que extraen crudo o gas.

Inactivos: pozos que no producen por razones técnicas o económicas pero mantienen presión de reservorio.

Abandonados (Sellados): pozos que han sido taponados con cemento.

Los informes geológicos consultados, advierten que los pozos abandonados hace más de 40 o 50 años pueden presentar fugas de presión o fluidos que lubrican las capas de arcilla de los cerros, acelerando los deslizamientos.

Informes de YPF

Los estudios técnicos de YPF realizados antes del abandono de la base en 1998 señalan que la extracción de fluidos (petróleo y agua de formación) ha generado una reconfiguración de las presiones en el subsuelo de los cerros, en tanto señala que los pozos inyectores (utilizados para recuperación secundaria en áreas cercanas) también son objeto de estudio, ya que la inyección de agua a presión podría estar vinculada con la activación de fallas geológicas locales.

Conclusión del cálculo

Como conclusión final el informe detalle que la zona de los cerros Chenque y Hermitte se encuentra “perforada” por una red de conductos artificiales que han alterado la estructura natural del macizo. Los informes técnicos actuales sugieren que el número exacto de perforaciones es dinámico, ya que el municipio y la provincia continúan descubriendo pozos antiguos (sin registro) durante las obras de remediación tras los desplazamientos de ladera. (Agencia OPI Chubut)