Escándalo e impunidad: un juez del STJ tejiendo política partidaria con sus amigos de campaña. Lo de Sergio Acevedo ¿Es displicencia o impunidad ?

(Por: Rubén Lasagno) – El Calafate parece ser desde hace varios días, el punto de reunión de “la vieja guardia” política de la provincia. Allí la rosca, el chusmerío político y los “armados” teóricos de algunos dinosaurios provinciales que ya han probado y el juego les quedó grande, sigue intacto a pesar de las canas y en algunos casos la caída del pelaje que los hizo otrora poderosos y hoy son el peor recuerdo guardado en la memoria colectiva, en algunos casos como algunos buenos intentos, en otros, mejor que ni siquiera se reflote su historia, ya que fueron parte de la decadencia política de esta provincia.

Y en El Calafate, con motivo de la tradicional Fiesta del Lago que despliega al dueño de casa, se juntaron los muchachos (¿Peronistas?, ¡no!) que atraídos por el TC no dejaron escapar la oportunidad para departir sobre asuntos de la política provincial y estudiar un armado alternativo que excluya a algunos “compañeros” (como “los Pablos“) que no son del paladar de los que allí vienen realizando estos cónclaves donde no surge humo blanco, sino el humo gris con olor a leña y carbón mezclado con cordero patagónico, algún costillar vacuno, chorizo, achuras, buen vino y para rematar algún “champú” que sirva para colorear, a los postres, alguna propuesta esperanzadora de largarse a la aventura en el 2027 y promesas de dudoso cumplimiento como “si nos largamos te contamos a vos!”, “Sos el tipo que necesita la provincia” o el más arriesgado “el negro ya está en la lona, si nos juntamos y hacemos una propuesta creíble, no votan… la gente vota cualquier cosa; cuando está mal, siempre escapa hacia adelante, mirá lo de Milei” y cosas por el estilo, que no siempre terminan siendo frases de un fin de asado, sino que algunos catalizan y después tratan de llevarlas a cabo, por desgracia.

Pero, aún cuando el Jurassic Park tenga pleno derecho a hacer estas juntadas y divagar sin fronteras por la imaginación de lo posible en una Santa Cruz que elección tras elección da fe de equivocarse solidariamente sin temor y con la mayor convicción de que seguro le va a errar en las urnas, lo relevante de este mitin partidario es la presencia de uno de sus máximos referentes, el amigo de todos pero que hoy, por su vinculación con el partido SER y con la Justicia, no solo le debe cierta lealtad al gobierno sino que es (al menos en los papales) uno de los Jueces del máximo Tribunal de Santa Cruz y como tal debe demostrar decoro.

Me refiero a Sergio Acevedo, el hombre que venimos apuntando como uno de los organizadores de estas reuniones junto a Belloni, que fue nombrado Vocal ante el Superior Tribunal de Justicia y roza el escándalo cuando se lo ve en una foto en plena reunión política, gestando un espacio de convergencia partidaria que tiene como objeto un armado político para sacar un candidato que pelee la gobernación en el 2027.

La pregunta que nos hacemos es ¿Acevedo es Juez o no es Juez?. Si es Juez no puede estar en una reunión partidaria y si no es Juez no debe pretender ocupar un cargo en el Superior Tribunal de Justicia y mucho menos, aceptar que el gobierno provincial le cree un artículo especial en el Presupuesto 2026 para asignarle la mitad del salario que cobran los integrantes del STJ en funciones, (pero sin cargo fáctico) lo que implica que Sergio Acevedo está reconocido institucionalmente (al menos por el gobierno y los diputados oficialistas) como nuevo integrante del máximo Tribunal, lo cual pone al ex gobernador ante un visible escándalo e inadmisible conducta que nos genera otra duda ¿Es imprudencia, displicencia o impunidad?.

No solo ser, sino parecer

El “ser”, por definición, indica una cualidad permanente, verdadera o esencial, mientras que el “parecer” señala una impresión, percepción, similitud o una imagen externa que puede ser temporal o engañosa. El “ser” es la realidad, el “parecer” es la imagen. Acevedo no es ni parece ser un Juez, compartiendo un espacio político partidario con quienes fueron sus compañeros de ruta política en todos estos años, colaboradores, amigos, en muchos casos sus propios candidatos y hoy, bajo la batuta de Javier Belloni, interviene en esta especia de mitín realizado en el salón de fiestas de la Municipalidad de El Calafate.

De acuerdo a los protocolos de ética y procedimientos para magistrados, éstos están obligados a cuidar las apariencias de imparcialidad y mantener la confianza pública (el Ser y el Parecer); dicho esto, un juez debe evitar cualquier comportamiento que sugiera un conflicto de intereses, prejuicios o falta de integridad. Desde una perspectiva ética establecida para los magistrados, no deben aceptar obsequios, favores, hospitalidad o préstamos de abogados, partes involucradas en litigios, o cualquier persona que tenga interés en sus decisiones, ya que esto crea una deuda moral o la apariencia de un soborno.

Un Juez no debe emitir comentarios en medios de comunicación, redes sociales o foros públicos sobre asuntos que estén bajo su consideración o que puedan llegar a estarlo, para no prejuzgar ni revelar su postura antes de la sentencia.

El código de ética le impidetener vínculos personales cercanos o económicos con abogados litigantes o partes que aparezcan frecuentemente en su tribunal, lo que podría nublar su juicio objetivo.

Un juez no debe ocupar cargos directivos en partidos políticos, ni hacer campaña activa, ni realizar donaciones significativas a candidatos, para demostrar que su única lealtad es con la ley y no con una ideología política.

Está impedido de usar su título o posición para obtener ventajas en trámites burocráticos, negocios personales o trato preferencial en lugares públicos.

Aunque los jueces tienen pleno derecho a tener una vida privada no deben incurrir en comportamientos públicos escandalosos, delictivos o inmorales que empañen la dignidad del cargo y generen desconfianza en su criterio ético y no debe dar consejos legales o estrategias a abogados o partes sobre cómo ganar un caso, ya que su función es resolver, no litigar. En definitiva, el juez debe evitar cualquier situación que lleve a un ciudadano razonable a dudar de su honestidad o imparcialidad.

Luego de este repaso por el código de ética profesional de un magistrado vuelvo a hacerme la misma pregunta ¿Sergio Acevedo es o no es Juez?. Si no lo es está bien que se reúna con quien quiera y haga política partidaria en favor o en contra del gobierno provincial o de los kirchneristas como Grasso y Pablo González; ahora si es Juez (como dice serlo) su situación es mucho más complicada y sería pasible de denuncias, impugnaciones de su cargo, pedido de juicio político y todo tipo de escándalo que lo lleve a clarificar su situación institucional y/o política, ante un documento tan explícito como su participación en esta reuniones partidarias.

Los mismos de antes, pero ahora

No pocos recordamos cuando estos mismo integrantes del Jurassic park encabezados por Sergio Acevedo, llevaron a cabo esta misma reunión en Cañadón Seco en el año 2022, con el patrocinio del entonces Presidente de la Sociedad de Fomento Jorge Soloaga (f) y la presencia de todos estos de la foto, incluyendo (especialmente) al ex gobernador Arturo Puricelli, el intendente Javier Belloni y el entonces integrante del Frente, Claudio Vidal.

Pero en aquella oportunidad fue el propio Soloaga quien sacó los trapitos al sol de aquel encuentro de “The Wlaking Dead” en Cañadón y en una entrevista por Fm News dijo al aire que ellos iban a definir el candidato para el 2023 y fue cuando el out sider que andaba buscando un nido para sus polluelos, el Secretario General de Petroleros Privados en campaña con fondos del gremio, Claudio Vidal, se enojó, apretó a Belloni y palabras más palabras menos les dijo ¡El candidato soy yo!. Los tuvo a todos ellos convencidos de que iba por dentro y el último día se les fue y se cortó solo con la alianza radical y los hoy desaparecidos de Encuentro Ciudadano. Nada de esto funciona en este tiempo, pero hay un sector paleontológico de la política provincial, que aún siguen creyendo que se puede.

Fuentes del gobierno provincial descartan que toda esta movida política sea para bloquear el crecimiento de Pablo Grasso e impedir que la Campora se meta en la trenza del armado, sin embargo, no es necesario tomarse tanto trabajo, teniendo en cuenta que el intendente de Río Gallegos públicamente cotiza menos que los bonos argentinos en Wall Street.

Sin embargo, como quiera que sea, lo realmente relevante acá es que Sergio Acevedo, se supone un Juez del STJ, aparece vinculado con una reunión política que tiene intereses absolutamente contrapuestos con su función judicial.

¿Lo hace por provocador o por la impunidad que existe en Santa Cruz?. Será materia para revelar en un tiempo más. (Agencia OPI Santa Cruz)