Gobierno cuestionó el pedido de quiebra de Aires del Sur

(Ushuaia – OPI TdF) – La ministra de Trabajo de Tierra del Fuego, Sonia Castiglione, cuestionó este jueves el pedido de quiebra presentado por la empresa Aires del Sur en Río Grande, donde se ven afectados 140 trabajadores que tomaron la planta.

La firma no acató la conciliación obligatoria ni se presentó a las audiencias previas al conflicto para resolver la falta de pago de salarios que adeuda hace dos meses.

Castiglione sostuvo que la situación “la vivimos con tremenda preocupación por la actitud de la empresa fundamentalmente”.

“Cuando comenzó el conflicto y los trabajadores informaron que habían cobrado solo el 25% de los salarios de enero, sumado a una deuda de un premio por productividad, inmediatamente el Ministerio convocó a una audiencia”, sostuvo la funcionaria.

Allí Castiglione señaló que Aires del Sur “solo presentó escritos de parte de su representante legal en Río Grande, informando que iban a llevar un plan de acción a la Justicia para el pago de salarios, algo muy raro a lo que la Justicia no hizo lugar”.

No descartó que las acciones son “una maniobra para evadir con sus responsabilidades y compromisos en el pago de salarios a más de 100 trabajadores” y aseguró que la empresa podría apuntar “al cierre o vaciamiento. Esto ya lo hemos visto en los años 90, en la época entre 2015 y 2019, y básicamente es la forma que tienen algunas empresas de cerrar sus puertas y dejar a la gente librada a su suerte”. (Agencia OPI Tierra del Fuego)