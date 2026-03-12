Antes de ser tratado, el proyecto de Emergencia de Vidal sacude la estantería del Frente Sindical, empiezan los rechazos, las movilizaciones y los paros como reacción natural

- Publicidad -

(Por: Rubén Lasagno) – Como lo dijimos en el informe donde analizamos el Proyecto de Ley de Emergencia N° 038, antes de ser tratado por los diputados, ya logró la reacción de los gremios nucleados en el Frente sindical que anoche emitió un comunicado, rechazando absolutamente y en todos sus términos, el documento producido por el Gobernador Claudio Vidal.

El documento emitido por el Frente Sindical Santa Cruz con fecha 11 de marzo de 2026, refleja una postura de confrontación directa ante una iniciativa legislativa del bloque oficialista. El mismo cierra con un llamado a la alerta máxima y a la defensa colectiva de los derechos conquistados, rechazando que se utilice cualquier “excusa” económica para avanzar sobre las paritarias.

El eje central del reclamo difundido por escrito, es el rechazo absoluto al proyecto de ley de “Emergencia, saneamiento y reorganización del régimen económico de la provincia de Santa Cruz“. El sindicato sostiene que el gobierno provincial utiliza una “supuesta crisis” como pretexto para obtener facultades extraordinarias que le permitan ajustar salarios, congelar paritarias y avanzar sobre el sistema previsional, desplazando la responsabilidad de la situación financiera hacia los trabajadores estatales.

El sindicato denuncia que el proyecto busca otorgar al Poder Ejecutivo herramientas para manejar los salarios a su conveniencia, critican que se intente instalar la idea de que los salarios dependen exclusivamente de la situación financiera actual, condicionando la negociación colectiva y señalan una contradicción oficial: primero se habló de “pauta salarial cero” y luego se intentó desmentir, pero este proyecto confirmaría la intención original de ajuste.

Este punto que resalta el Frente Gremial trae a nuestra memoria el análisis que hicimos de las palabras del Ministro Verbes quien en un acto fallido dijo que el Presupuesto hablaba de aumento salarial cero, cuando en ningún lado de la ley lo decía, solo que él estaba verbalizando una idea fija que tiene Vidal: no aumentar salarios en el 2026. Este proyecto, lo confirma.

Falta de transparencia Fiscal

Otra de las críticas más severas realizadas por el Frente sindical, es que el gobierno plantea un escenario de crisis “sin haber mostrado nunca los números reales de la provincia”.. Acusan al Ejecutivo de ocultar las cuentas públicas mientras pretenden que el ajuste recaiga sobre quienes sostienen el funcionamiento del Estado. A esto, debemos agregarle que en todo el texto del proyecto en ningún momento habla de bajar los cargos políticos ni tocar los salarios de funcionarios, asesores y ñoquis del SER.

Estigmatización del trabajado público

El documento sindical destaca una “idea peligrosa” detrás del proyecto, que infiere que el el problema estructural de Santa Cruz son los trabajadores, sus sueldos y las jubilaciones. El Frente es enfático al declarar que los trabajadores no son la variable de ajuste ni los responsables de la crisis alegada.

Finalmente advierten que la ley no solo afecta a los activos, sino que pone en riesgo el sistema previsional bajo el argumento de la emergencia económica y va directamente a la destrucción del sistema previsional de la provincia.

Esto que resalta el Frente Sindical de Santa Cruz, es debatido en todos los gremios provinciales, inclusive en los más alineados con el gobierno como APAP y UPCN, quienes ante tamaño avance indiscriminado del gobierno sobre los derechos de los trabajadores, si no toman una actitud proactivo en defensa de sus afiliados, quedarán expuestos a cualquier tipo de campaña de desprestigio o desafiliación. (Agencia OPI Santa Cruz)