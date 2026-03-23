Cuidado cuando el cura te dice “Haz lo que yo digo y no lo que yo hago”. El “Padre coraje“ tuvo el coraje de mostrar su patrimonio: casi 1 millón de dólares, siendo cura

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(Por: Rubén Lasagno) – Otro de los legisladores que acabamos de investigar a partir de su DDJJ, es el diputado nacional por Santa Cruz Juan Carlos Molina (FPV). Anteriormente nos ocupamos de revelar los datos de la Declaración jurada del diputado nacional Jairo Guzmán marcando las inconsistencias “permitidas” por una Oficina Anticorrupción bastante oscura y muy poco exigente desde los metodológico y la falta de rigurosidad en los datos allí volcados.

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Hoy nos ocupamos del legislador Juan Carlos Molina que de acuerdo al detalle patrimonial posee una “Cuenta corriente” con $ 56.436,49 tres “Cajas de ahorro”, dos de ellas en pesos una con $ 8.839.286,00 otra con un saldo de 5.766.421,00 y una Caja de ahorros en dólares que tiene la curiosa (y sospechosa) cifra de U$S 330.338,50, que al valor del dólar actual ($ 1.420,00) da un total de $ 469.080.599,00.

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Sumado todos los depósitos del señor Molina, el sacerdote supermillonario, posee un total de “efectivo” de $ 483.742.742,49; pero esto es solo una parte.

Aparte de los fondos en efectivo aparecen los bienes inmobiliarios que conforman la DDJJ de Molina, que muestra el siguiente detalle:

Inmueble 1: Tipo Casa, Destino Casa Habitación, Localidad San Vicente. Fecha de ingreso: 17/12/2009. Valor: $20.833.246,30

Inmueble 2: Tipo Lote de terreno, Destino “Otros”, Localidad San Vicente. Fecha de ingreso: 17/12/2009. Valor: $1.042.180.20

Inmueble 3: Tipo Departamento con cochera, Destino Alquiler, Localidad iudad Autónoma de Buenos Aires, Fecha de ingreso: 18/05/2017. Valor: $75.035.844,85

Inmueble 4: Tipo Departamento con cochera, Destino Alquiler, Localidad Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Fecha de ingreso: 18/05/2017. Valor: $2.528.903,00

Automotores

Automotor 1: Ford Todo Terreno Bronco Sport BIG Bend 1.5L. Año de Fabricación: 2021. Fecha de ingreso: 08/2021. Origen: “Ingresos propios” (100%). Valor: $28.000.000,00.

Evolución Patrimonial y Fiscal

Bienes, depósitos y dinero al Inicio del año: $142.432.656,29

Deudas al Inicio del año: $ 0,00

Bienes, depósitos y dinero al final del año: $ 0,00

Deudas al final del año: $ 0,00

Ingreso Neto Renta del Suelo, Capitales, Empresas y Trabajo Personal: $ 0,00

Gastos Personales: $ 0,00

Ahora bien, si sumamos todo, el patrimonio declarado es $ 611.182.916,84, es decir más de seiscientos once millones de pesos.

¿Qué expone esto?

La declaración jurada inicial de 2025 de Juan Carlos Molina expone un patrimonio millonario justificado exclusivamente como “ingresos propios“. El foco está puesto en la incompatibilidad financiera entre su labor social en la Fundación Valdocco, su rol legislativo y una caja de ahorro que atesora más de 330 mil dólares lo cual equivale a $ 469.080.599,00 (casi 470 millones de pesos).

El análisis que hicimos de la Declaración Jurada Patrimonial Integral que es de carácter público (Inicial 2025) de Juan Carlos Molina arroja datos que, cuanto menos, exigen una explicación detallada frente a la sociedad. Lejos del mito del “cura villero” o del voto de pobreza, los documentos oficiales a los que accedimos, muestran a un sacerdote con un sólido respaldo financiero, inversiones inmobiliarias y una notable capacidad de ahorro en moneda extranjera, tal como el lector ha podido visualizar al inicio de este informe y vamos a analizar a continuación.

Cristina Kirchner y Juan Carlos Molina –

Lo que verdaderamente llama la atención en este cruce de datos no es la existencia del patrimonio en sí ya que el derecho canónico permite a los sacerdotes seculares administrar bienes, sino el origen declarado de esos fondos y cómo se sostienen frente a la trayectoria laboral del cura Molina.

“Ingresos Propios”

El punto más álgido de la declaración se encuentra en el apartado de ”Dpósitos bancarios”. Molina declara poseer una caja de ahorro en dólares en el país pero sin mencionar el Banco, con un saldo de U$S 330.338,45 (además de los depósito en pesos).

A esto se suman cuatro propiedades inmobiliarias, dos en San Vicente adquiridas en 2009 y dos departamentos con cochera en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires adquiridos en 2017, un vehículo Ford Bronco Sport BIG Bend modelo 2021 y depósitos en pesos que superan los 14 millones.

El total de bienes, depósitos y dinero declarado al inicio del año asciende y tal lo detallado, es de $ 142.432.656,29, pero obsérvese que la DDJJ en este punto deja afuera los más de 330 mil dólares que declara el diputado tener en efectivo, tal como en su momento lo destacamos del diputado nacional de LLA Jairo Guzmán y Molina no lo computa dentro de este monto en pesos, de por si, falso y subvaluado.

Cuidado cuando el cura te dice “Haz lo que yo digo y no lo que yo hago”. El “Padre coraje“ tuvo el coraje de mostrar su patrimonio: casi 1 millón de dólares, siendo cura

¿Cómo justifica Molina esta fortuna, entonces? El documento es claro: absolutamente todos los bienes están registrados con una titularidad del 100% y su origen de fondos es, invariablemente, “Ingresos Propios“. Para despejar cualquier duda sobre posibles ayudas familiares, el renglón correspondiente a “Bienes recibidos por Herencia, Legado o Donación” el diputado marcó “cero”.

La Fundación Valdocco y un formulario confuso

Para entender de dónde provienen los “ingresos propios” que permitieron a Molina ahorrar más de un cuarto de millón de dólares, hay que mirar su actividad privada. En la sección de Datos Laborales, Molina declara desempeñarse en el sector privado para la Fundación Valdocco (CUIT 30-70940994-4), cuya actividad principal es “Servicios de Asociaciones N.C.P.”

Llamativamente, en la misma línea donde se declara el empleador privado, bajo la columna “Cargo“, se consigna “Diputado Nacional” desde “octubre de 2022” y en la otra columna indica octubre 2025” y esto significa varias cosas importantes, pero principalmente expone una gran inconsistencia o un error de carga en la confección del documento oficial, falta muy grave si entendemos que esto es un documento de la Oficina Anticorrupción.

Así como está confeccionado el documento, indica que Juan Carlos Molina declara haber ocupado el cargo de Diputado de la Nación ininterrumpidamente desde el mes de octubre del año 2022, lo cual es falso.

Pablo Grasso junto a Juan Carlos Molina –

El puesto de “Diputado Nacional” es un cargo público electivo perteneciente al Estado Nacional (Poder Legislativo), sin embargo, en la declaración jurada, Molina lo anotó bajo la categoría de “Sector Privado”, declarando como organismo o empleador a la “Fundación Valdocco” (una entidad dedicada a servicios de asistencia). Una fundación privada u ONG no puede emplear a un Diputado Nacional, ya que sus dietas las paga el Estado.

En síntesis esto significa que al completar el formulario se mezclaron dos trayectorias distintas en un solo renglón: su rol dentro de la ONG privada (Fundación Valdocco) y su cargo político en el Estado (Diputado Nacional desde octubre de 2022, según lo expresado textualmente allí). Desde el punto de vista legal y administrativo, declarar un cargo legislativo nacional como si fuera un empleo del sector privado dependiente de una fundación es un error grave en un documento público y no observarlo la OA, es peor.

Esta superposición de datos en el formulario oficial abre un interrogante crucial: ¿Una fundación dedicada al rescate social y la educación genera excedentes salariales para el cura Molina, capaces de explicar semejante acumulación patrimonial? ¿O acaso la dieta de Diputado Nacional, que en la declaración no figura en una línea separada para el Estado Nacional, permite ahorrar cientos de miles de dólares y comprar camionetas de alta gama en plena crisis económica?.

Valuación fiscal

Es imperativo recordar que las declaraciones juradas ante la Oficina Anticorrupción reflejan valuaciones fiscales o de origen, no el valor real de mercado y así lo explicamos al analizar la DDJJ del libertario Jairo Guzmán.

Los dos departamentos con cochera en CABA, declarados en poco más de 77 millones de pesos en conjunto (a valor de ingreso en 2017), valen hoy en el mercado inmobiliario real una cifra infinitamente superior.

Molina tiene las firmas en cero en el rubro de deudas, al igual que su par de LLA santacruceña. el crecimiento económico del “Padre coraje” es puro capital propio. En un contexto donde la política y la labor social a menudo se entremezclan, los números del cura exigen transparencia. La brecha entre el discurso de asistencia a los vulnerables desde entidades benéficas y la acumulación de dólares en cuentas personales es una grieta que ninguna fe puede tapar por sí sola.

Lo que esconde el sacerdote

Hacer un cálculo real del patrimonio, en este caso del diputado Molina, exige, primero, sortear una trampa clásica de las declaraciones juradas patrimoniales: el engaño del “1 m2”, tal como nos remarcó puntualmente un tributarista a quien recurrimos para asesorarnos sobre estas “oscuridades formales” de las DDJJ.

Al asentar “1 m2” de superficie para todos sus inmuebles, el sistema permite que las propiedades queden registradas a su valuación fiscal histórica o de origen (en pesos, muchas veces desactualizados y al tipo de cambio oficial), ocultando las dimensiones reales y licuando visualmente el tamaño de la fortuna ante la opinión pública.

Para saber cuánto vale realmente lo que tiene Molina o acercarnos a la realidad, debemos dolarizar el análisis cruzando el tipo de propiedad con los valores promedio del mercado inmobiliario actual (2025-2026).

Actualizaciones

CABA (Departamentos): el valor promedio del metro cuadrado para venta oscila entre los USD 2.300 y USD 2.500, dependiendo de la zona y antigüedad. Al declarar que poseen cochera, hablamos de propiedades con un plus de valor: una cochera en CABA suma entre USD 15.000 y USD 25.000 al precio final.

San Vicente (Casas y Lotes): esta zona de GBA Sur se ha revalorizado fuertemente por los barrios privados, de acuerdo a los valores actuales que manejan las inmobiliarias consultadas. El costo de una casa de buena calidad o su valor de mercado promedia los USD 1.250 a USD 1.550 por metro cuadrado construido. Los lotes promedian entre USD 80 y USD 150 el metro cuadrado.

Proyección del Patrimonio Inmobiliario Real

Dado que Molina ocultó los metros cuadrados exactos, nuestras fuentes calificadas trazaron una proyección conservadora asumiendo dimensiones estándar (tirando a la baja) para este tipo de propiedades habitacionales y surgió el siguiente cuadro.

Propiedad (Según DDJJ) Dimensión Estimada (Conservadora) Precio m2 Promedio (USD) Valor Real Aproximado (USD) Casa en San Vicente 150 m2 construidos USD 1.350 U$S 202.500 Lote en San Vicente 600 m2 (terreno estándar) USD 100 U$S 60.000 Depto 1 en CABA (con cochera) 70 m2 (3 ambientes) + Cochera USD 2.400 + 20k cochera U$S 188.000 Depto 2 en CABA (con cochera)* 40 m2 (2 ambientes) + Cochera USD 2.400 + 20k cochera U$S 116.000 Total Estimado U$S 566.500

Un dato llamativo que encontramos en la DDJJ es que hay una disparidad abismal entre los valores fiscales de los dos departamentos en CABA adquiridos el mismo día en 2017: uno por 75 millones de pesos y el otro por solo 2,5 millones. Esto sugiere que uno podría ser un piso de gran categoría o metraje, por lo que esta estimación de 70 m2 podría estar quedándose muy corta para el cálculo.

Si sumamos la proyección de mercado a sus ahorros líquidos y vehículos, la foto patrimonial se aleja drásticamente de los engañosos “142 millones de pesos” que figuran en el papel, declarados por el diputado. Veamos:

Inmuebles (Estimación de mercado): U$S 566.500,00

(Estimación de mercado): Caja de Ahorro en Dólares (Efectivo real): U$S 330.338,00

(Efectivo real): Ford Bronco Sport 2021: U$S 35.000,00 (Valor de reventa)

(Valor de reventa) Total estimado real del patrimonio de Molina: U$S 931.838,00 (casi un millón de dólares).

Todo esto, declarado oficialmente como producto exclusivo de sus “ingresos propios”.

La fortuna real del “padre coraje”

Está claro que Juan Carlos Molina como sacerdote no hizo votos de pobreza. Para desmenuzar cómo se justifica esta fortuna, debemos mirar los datos de la declaración jurada cruzados con el contexto legal y laboral de Molina y analizar las claves analíticas para entender y cuestionar el origen de estos fondos.

Para justificar semejante nivel de ahorro (especialmente los dólares) con “ingresos propios”, hay que mirar su trayectoria a través de una línea de tiempo.

Declara ser Diputado Nacional desde octubre de 2022. Si bien las dietas legislativas son altas, no justifican la compra de los inmuebles de 2009 y 2017. La realidad indica que es diputado nacional desde 2025, por lo tanto es falsa la declaración en si misma.

Para explicar las compras de 2017, hay que remitirse a sus cargos anteriores, por ejemplo, cuando fue titular de la SEDRONAR a nivel nacional, cargo que dejó intempestivamente en 2015 bajo serias acusaciones y denuncias públicas.

La Fundación Valdocco figura como “su ámbito de actividad privada” y las fundaciones son entidades sin fines de lucro. Si bien los directivos pueden cobrar sueldos por administración, resultaría llamativo que un sueldo de una fundación social en Santa Cruz o Chaco genere un excedente capaz de explicar inversiones inmobiliarias en CABA y un ahorro en moneda dura de esa magnitud.

Recordemos que la titular del Consejo Provincial de Educación, Iris Rasgido, denunció penalmente a Juan Carlos Molina como responsable de la Fundación Valdocco por Trata de personas con fines de explotación, Defraudación a la Administración Pública, Falsificación de documentos públicos y privados y Asociación Ilícita. (Agencia OPI Santa Cruz)

Declaración Jurada Juan Carlos Molina by OPISantaCruz