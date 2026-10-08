Federación Empresaria de Chubut reclamó mejoras en la ruta nacional 3

- Publicidad -

(OPI Chubut) – El sector productivo presentó un requerimiento formal administrativo ante la gobernación provincial para intimar a las autoridades federales, luego de registrarse dos muertes en el sector sur del corredor troncal.

Te puede interesar: Tragedia en cercanías de Garayalde. Hace 9 días advertí el estado de las rutas, lo que ocurría y quiénes son los responsables: el gobernador Torres y el presidente Milei

La Federación Empresaria de Chubut intimó a la Dirección Nacional de Vialidad Distrito Chubut a iniciar obras inmediatas de conservación sobre la traza de la ruta nacional 3, con foco crítico en el trayecto que conecta Garayalde con Comodoro Rivadavia, mediante una presentación administrativa cursada formalmente ante la sede gubernamental en la provincia tras el fallecimiento reciente de dos personas en dicho corredor.

- Publicidad -

Requerimiento técnico en el tramo Garayalde y Comodoro Rivadavia

La presentación suscripta por el presidente de la entidad, Carlos Lorenzo, y la secretaria María Inés Montaner, detalla que por la carretera “circulan vehículos particulares, transporte público de pasajeros y unidades de carga que trasladan alimentos, combustibles, insumos industriales, equipos y otras mercaderías esenciales”. El planteo empresarial subraya que las roturas del pavimento, desniveles y el deterioro de banquinas comprometen el abastecimiento interjurisdiccional y la logística regional entre los centros productivos del país y las provincias del sur.

Los representantes del sector comercial sostuvieron que las deformaciones de la calzada “pueden afectar la trayectoria de los vehículos, las maniobras de emergencia y la seguridad de quienes usan la ruta, en particular ante situaciones de viento, niebla, precipitaciones, hielo o escarcha”. Ante ese cuadro operativo, la nota fundamenta que la arteria no representa una simple vía de tránsito sino una infraestructura determinante para la economía comarcal y el tránsito de cargas pesadas.

El petitorio exige a las autoridades de vialidad la ejecución de tres medidas administrativas y operativas puntuales:

Relevamiento técnico urgente de la calzada entre Garayalde y Comodoro Rivadavia con mapa de sectores críticos.

y con mapa de sectores críticos. Ejecución de bacheo, recuperación de banquinas, demarcación, señalización preventiva, drenajes y rehabilitación integral.

Evaluación técnica del paso de transportes de gran porte y formaciones bitrenes bajo el marco regulatorio vigente.

La Federación Empresaria de Chubut cerró la intimación exigiendo al organismo nacional que informe por vía oficial el cronograma con las medidas previstas y los plazos de ejecución asignados a las obras. (Agencia OPI Chubut)