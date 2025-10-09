¿Algún diputado le exigirá al gobierno provincial que fundamente y diga por qué y cuál es la necesidad de comprar el predio de la ex Austral Construcciones?

- Publicidad -

(Por: Rubén Lasagno) – En medio de una realidad provincial que el propio gobernador Claudio Vidal pinta crítica, con recursos (aparentemente) limitados, poco flexibles, donde los gremios centrales no puede cerrar paritarias dignas, donde hay alto porcentaje de pobreza en la provincia, desocupación, las escuelas carecen de servicios básicos, el sistema educativo está en condiciones precarias, la salud en la peor crisis con médicos que se van por bajos salarios, el sistema de cobertura social (CSS) que deja a la deriva a los enfermos, discapacitados y/o jubilados, reduce medicamentos todos los meses, deriva solo en casos de suma urgencia, los municipios se quejan por la baja coparticipación y el Gobernador sostiene que todo esto ocurre por la falta de recursos, el gobierno provincial, usando de pantalla una sospechosa empresa estatal unipersonal, creada con nombre y apellido, decidió gastar 2 millones de dólares para comprar un predio en la entrada a esta capital, que pertenecía al testaferro de Néstor Kirchner, Lázaro Báez, donde estaba emplazada al base de Austral Construcciones, el sello de goma (nunca fue una empresa ni Báez empresario) que sirvió para robar miles de millones de dólares al país.

Es casi un simbolo negativo para el gobierno y la provincia, la recompra de un bien que sirvió a la corrupción de los santacruceños más corruptos de la historia, que transformaron por años, ese inmenso terreno frente al aeropuerto local, en el ícono del robo, el acopio de bienes mal habidos y el vaciamiento del país y casi un paseo obligado de aquellos turistas quienes, como sucede con el circuito turístico en Medellín donde organizan visitas a los lugares en los que estuvo Pablo Escobar, la gente llega a Río Gallegos interesada por conocer el núcleo de la corrupción desde donde partieron las acciones de estos delincuentes que vaciaron prácticamente a la Argentina desde esta provincia de confín.

Ese terreno, lo adquirió la provincia y uno se pregunta ¿Para qué? O lo que es mejor ¿Con qué intención o dónde está el negocio y para quién?

- Publicidad -

Motivos y necesidad que nadie explica

Extraña figura para un Estado provincial es la creación de una Sociedad Unipersonal con el difuso objeto de “diversificar la economía local y agregar valor a la producción santacruceña” una falacia argumentativa ya que nos preguntamos ¿Cuál es el motivo fundamental por el cual el gobierno de Santa Cruz crea una Sociedad Unipersonal (Santa Cruz Puede) para administrar recursos que bien podría hacer dentro de la estructura de Producción o algún ministerio de los tantos que hay poblados de gente que subdividen los espacios porque se molestan entre si, debido a la cantidad de empleados públicos que existen en la estructura del gobierno?.

Sin duda el fin es asociarse con empresas amigas y explotar curros que tiene la SAU como posibilidades dentro de su objeto social el cual es tan amplio y diverso que prácticamente no está impedida de hacer lo que se le ocurra.

Austral Construcciones en Río Gallegos – Foto: OPI Santa Cruz/Francisco Muñoz

Con la excusa de promover iniciativas privadas y fortalecer el desarrollo de Santa Cruz se generó esta empresa estatal la cual no tiene sentido, va en contra de la tendencia, la austeridad y la transparencia, más allá de que se detallan controles, pero como sabemos, en Santa Cruz esto está ideado para generar negocios privados donde siempre pueden dibujar todo, asociándose con empresas de ese sector lo cual está dentro del objeto social.

Precisamente, esta empresa estatal (una más) nació para Gustavo Sívori, un ex coronel del ejército amigo de Vidal a quien el gobernador le dio la presidencia de la misma. El 10 de abril 2025 expusimos las denuncias de corrupción que existen contra la SAU en el puerto de Puerto Deseado con la pesca y la adulteración del peso de los cajones, donde se robaba (en ese momento) recursos de la explotación ictícola en las costas de Santa Cruz.

Ex integrante del Ejército presidirá empresa estatal Santa Cruz Puede

Basta decir que, como revelamos en nuestro informe del 23 de septiembre 2025, el controvertido y sospechoso personaje Fernando Cerimedo, un corrupto involucrado en la trama delictiva de la Andis y los medicamentos, surge como enlace de Santa Cruz Puede SAU y los posibles “inversores” privados extraprovinciales.

Pablo Grasso, como Vidal (un solo corazón)

La creación de una empresa del Estado paralela al propio Estado, con el fin de maniobrar en negocios que dentro de la propia estructura del gobierno sería difícil o imposible de hacer, sin pasar por decisiones legislativas o de controles orgánicos, no es una invención de Claudio Vidal; ya fue una propuesta del intendente de Río Gallegos Pablo Grasso en el 2021 llamada “Municipalidad de Río Gallegos Sociedad del Estado” que analizamos en aquel momento, donde Grasso pretendía que ese proyecto fuera aprobado “sobre tablas” y el Concejal Pedro Muñoz (CC-ARI) y el abogado José Janezak, expusieron públicamente la verdadera intención de este objetivo ante OPI y el CD terminó bajando el proyecto.

Fue el propio Intendente Grasso que hace unos días reivindicó el robo sistemático de fondos públicos de Cristina y Lázaro Baéz, señalando que en realidad no fue así, ya que en Santa Cruz está invertida la plata que busca la justicia y que los santacruceños gozan de sus beneficios.

Claudio Vidal, en estos días, compró en 2 millones de dólares (más el doble que deberá poner el Estado en infraestructura para que Sívori tenga su empresita propia) el predio emblemático de la corrupción K en Santa Cruz.

Da la sensación de que ambos, Grasso y Vidal, desarrollan el Síndrome de Stendhal, el cual se manifiesta ante la admiración de la belleza extrema, solo que en vez de una obra de arte, esa obra admirada por el intendente y el gobernador es la corrupción K, algo tan bien logrado y llevado a cabo por los padres políticos de ambos: Cristina y Néstor, los personajes más nefastos de la historia política de Santa Cruz y la Argentina que tanto Grasso como Vidal parecen honrar con estas acciones públicas deleznables. (Agencia OPI Santa Cruz)