Nueva ruta aérea unirá San Pablo con El Calafate vía Santiago

El Calafate concretó una presentación oficial en el Consulado Argentino en San Pablo, Brasil, donde se confirmó la ampliación de la conectividad aérea internacional para la próxima temporada alta. La novedad central de la jornada fue el anuncio realizado por la compañía Sky Airline, que operará una nueva ruta uniendo la ciudad brasileña con la localidad santacruceña, con escala en Santiago de Chile, a partir del 1 de diciembre de 2025.

La nueva operación aérea busca fortalecer el flujo de visitantes extranjeros hacia la provincia de Santa Cruz y estará vigente durante la temporada estival, finalizando en marzo de 2026. Según lo informado durante el encuentro, la ruta contará con dos frecuencias semanales, lo que permitirá incrementar la capacidad de arribo de turistas desde uno de los mercados emisivos más relevantes para la Patagonia argentina.

La jornada de trabajo fue organizada por la Secretaría de Turismo y el Ente Mixto de Promoción Turística de El Calafate, reuniendo a más de 60 agentes y operadores de viajes del país vecino. Además, la comitiva santacruceña incluyó a cinco empresas locales que participaron de rondas de negocios y capacitación, con el objetivo de comercializar las experiencias vinculadas a los glaciares, la gastronomía regional y las excursiones de naturaleza.

Este tipo de acciones estratégicas en el exterior responden a la necesidad de mantener la competitividad del destino y asegurar la previsibilidad en la oferta de transporte aéreo. La presentación sirvió para ratificar el interés del público brasileño por los atractivos de la región y consolidar los vínculos comerciales entre los prestadores de servicios locales y los mayoristas internacionales de turismo. (Agencia OPI Santa Cruz)