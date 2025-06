Turismo en Ushuaia: precios congelados, nieve y una fuerte campaña publicitaria

(OPI TdF) – El presidente de la Cámara de Turismo de Tierra del Fuego, Patricio Cornejo, anticipó que la próxima temporada invernal en Ushuaia será compleja por los altos costos y la presión del turismo emisivo, aunque destacó que el Fin del Mundo mantiene un posicionamiento sólido frente a otros destinos como Bariloche. En diálogo con Radio Provincia, evaluó la situación actual del sector, los esfuerzos de promoción desplegados y las expectativas para el invierno.

Cornejo explicó que, si bien Ushuaia atraviesa una temporada baja en términos históricos, el contexto actual es distinto al de años recientes. En 2021, factores extraordinarios como el programa PreViaje, la imposibilidad de viajar al exterior y la escasez de nieve en otros destinos pusieron al destino fueguino en el centro de las preferencias. “Hoy, sin ese combo de condiciones excepcionales, el panorama es otro”, reconoció.

Frente al encarecimiento generalizado de los servicios turísticos en el país, el referente del sector señaló que Ushuaia congeló sus tarifas desde el año pasado, lo cual, en un escenario inflacionario, representa un incentivo para el visitante. “Con la inflación, esas tarifas quedaron por debajo del valor real. Tenemos vigentes promociones como el 4×3 en hotelería, el programa Otoño de Fuego y descuentos del 15% en excursiones para todos los turistas. También se logró mantener los precios del Tren del Fin del Mundo y de las navegaciones por el canal Beagle, que son productos emblemáticos”, detalló.

Cornejo subrayó la importancia de las campañas publicitarias en marcha, especialmente en Buenos Aires, donde el destino se promociona mediante vía pública, pantallas led y videos que refuerzan la imagen del Fin del Mundo y su propuesta “Fan de la Nieve”. También destacó el trabajo conjunto con el INFUETUR, que monitorea la correcta implementación de la promoción en los espacios contratados. “En abril hicimos el lanzamiento de la temporada y fue muy bien recibido. Se logró la participación de muchas empresas locales y se ofrecieron clases de esquí y actividades recreativas en los valles y montañas”, agregó.

Entre las novedades, se celebró la reapertura del cerro Martial, que ya tiene prevista su operación para actividades recreativas invernales y contará con medios de elevación para la temporada de verano. Según indicó Cornejo, ya están instaladas las bases de hormigón y se espera que las sillas estén en funcionamiento en los próximos meses. “Es una recuperación importante, no solo para el turismo sino también como un nuevo atractivo para quienes llegan a la ciudad con tiempo limitado”, apuntó.

El clima, por el momento, acompaña: hay buenas condiciones de nieve en las montañas y los valles, a pesar de algunas lluvias en la ciudad. Un elemento destacado es la transmisión en vivo del estado de la montaña desde el cerro Castor a través de TN, un acuerdo logrado por la familia propietaria del centro de esquí. “Eso permite que todo el país vea cómo está la montaña. Es una herramienta fabulosa de promoción”, dijo.

Comparado con otros destinos de nieve, el presidente de la Cámara de Turismo consideró que Ushuaia tiene una ventaja relativa gracias a su planificación anticipada. A diferencia de Bariloche, que lanzó su campaña a último momento, Ushuaia comenzó a promocionarse desde abril. “El contexto afecta a todos por igual, pero estamos mejor posicionados. Estimo que Bariloche tiene menores niveles de reservas que nosotros”, evaluó.

Sin embargo, admitió que será una temporada con consumo per cápita más bajo y ventas más concentradas en el corto plazo. “Ya no hay inflación de dos dígitos mensuales, entonces la gente no corre a comprar con anticipación. Esto se traduce en una venta más minuto a minuto, especialmente fuera de las semanas pico”, explicó. Las tarifas aéreas también presentan alta volatilidad, con cambios de precios de cientos de miles de pesos entre días.

En ese contexto, el reciente Hot Sale fue una herramienta clave que generó un fuerte nivel de ventas, tanto en hotelería como en servicios receptivos. “Todavía no tenemos los números finales, pero los colegas coinciden en que fue muy bueno”, indicó.

Finalmente, Cornejo valoró los esfuerzos para recomponer el vínculo con el municipio tras las tensiones generadas por el proyecto de impuesto al turista. Señaló que la iniciativa está actualmente en comisión y sin avances concretos. “Estamos buscando dejar de lado los puntos de conflicto para pasar a una mesa de trabajo. Todos queremos una Ushuaia con más turistas, y lo mejor es coordinar esfuerzos en lugar de desgastarnos en discusiones que no suman”, concluyó. (Agencia OPI Tierra del Fuego)