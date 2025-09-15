Buscar
Chubut promociona destinos turísticos para la próxima temporada alta

(OPI Chubut) – El gobierno de Chubut promocionó a través del Ministerio de Turismo y Áreas Protegidas diferentes actividades en el Fam Tour de la región cordillerana con el objetivo de fortalecer el turismo en la próxima temporada alta.

El Fam Tour se realizó con agencias de viajes de todo el país con actividades en las ciudades de Esquel, Gualjaina, Lago Puelo y Trevelin.

Participaron las empresas All seasons, Aerotur, MS y Asociados, Atrapalo, CVC, Toselli, Piamonte turismo y Pezzatti viajes, cuyos representantes recorrieron el Área Natural Protegida Piedra Parada y los Parques Nacionales Los Alerces y Lago Puelo.

Los Fam Tour son “viajes de familiarización organizados para que operadores turísticos y agencias conozcan un destino, sus atractivos turísticos, temporadas, servicios e infraestructura turística, y para que puedan vivir la experiencia del destino en primera persona para posteriormente incluirlos dentro de su oferta y comercializarlos”.

Entre los principales atractivos turísticos señalaron que se encuentran el Museo Leleque, la navegación por el Lago Puelo, el Laberinto Patagonia, la bodega Patagonian Wine, el Viejo Expreso Patagónico La Trochita, la Capilla Bethel, el Museo Molino Andes, la Ruta Galesa con visita a Molino Nant Fach, Viñas del Nant y Fall y Cascada Nant y Fall. (Agencia OPI Chubut)

Punta Tombo y Cabo Dos Bahías se preparan para recibir turistas por la temporada de pingüinos

