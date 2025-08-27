PAE busca a más de 50 estudiantes para su programa de pasantías nacionales

(OPI Chubut) – Pan American Energy lanzó una nueva edición de su programa de Pasantías Nacionales, con el objetivo de seleccionar a más de 50 estudiantes universitarios de diversas carreras para que realicen sus primeras experiencias laborales en la compañía. La iniciativa, que busca consolidar vínculos con el sistema educativo nacional, está dirigida a jóvenes de todo el país.

El programa, que comienza en noviembre, tendrá una duración inicial de seis meses, con posibilidad de extenderlo hasta un máximo de 18 meses. Los estudiantes seleccionados se incorporarán a las operaciones de la compañía en Buenos Aires, Comodoro Rivadavia, Neuquén y Campana.

La convocatoria está abierta a estudiantes que se encuentren cursando a partir del tercer año de sus carreras en áreas como Ingeniería, Geociencias, Ciencias Económicas, Abogacía, Comunicación y Recursos Humanos, entre otras. Los interesados tienen tiempo para postularse hasta el 19 de septiembre a través del sitio web.

Desde su creación en 2019, el programa ya ha recibido a más de 260 estudiantes, convirtiéndose en una plataforma para la formación y el desarrollo profesional. Victoria Traverso, Gerente Corporativa de Atracción, Aprendizaje y Desarrollo de Talento de PAE, afirmó que la iniciativa es una oportunidad para “generar experiencias transformadoras y abrir puertas al mundo laboral a estudiantes de todo el país“.

Además, en esta edición, PAE renovó su acuerdo con la ONG BisBlick, que acompaña a jóvenes de contextos vulnerables. Gracias a este convenio, cinco estudiantes de esta red se sumarán al programa de pasantías y recibirán apoyo integral para potenciar su crecimiento profesional. (Agencia OPI Chubut)