Petróleo

Lanzan convocatoria de becas para mujeres de la Patagonia en carreras de alta tecnología

Fecha:

La empresa Pan American Energy (PAE), en conjunto con la Universidad de San Andrés (UdeSA), anunció el lanzamiento de una nueva convocatoria de su programa de becas universitarias destinadas a estudiantes de las provincias de Santa Cruz y Chubut. La iniciativa, que se articula con el Consejo Provincial de Educación de Santa Cruz y el Ministerio de Educación de Chubut, está dirigida a mujeres que cursen el último año del secundario o que ya hayan egresado y sean menores de 25 años.

La convocatoria se enfoca en alumnas de colegios públicos y privados con subvención estatal que presenten un excelente desempeño académico. Las becas son para cursar carreras de grado en la Universidad de San Andrés, específicamente para las licenciaturas en Negocios Digitales y en Ciencias del Comportamiento, y las ingenierías en Inteligencia Artificial, en Biotecnología y en Sustentabilidad.

Entre los requisitos para postularse se encuentran ser ciudadana argentina con residencia en Santa Cruz o Chubut y tener hasta 25 años al momento de la inscripción. El beneficio de la beca cubre el 100% del arancel universitario y, según el caso, puede también incluir los gastos de alojamiento y manutención de la estudiante. Las interesadas podrán inscribirse hasta el próximo 30 de septiembre a través del sitio web www.becaspae.com.

El proceso de selección de las beneficiarias consta de varias etapas, que incluyen la realización de un curso virtual y la posterior aprobación de un examen de ingreso. Con base en esos resultados, PAE y la UdeSA designarán a las estudiantes seleccionadas. El programa general de Becas PAE cuenta con más de 20 años de trayectoria en la región, habiendo alcanzado a más de 400 jóvenes desde sus inicios. (Agencia OPI Santa Cruz)

PAE busca a más de 50 estudiantes para su programa de pasantías nacionales

