Puerto Deseado se posiciona como destino de turismo internacional

En Puerto Deseado oficializaron la apertura de la temporada de cruceros con el arribo del buque National Geographic Endurance. El evento fue presentado como un hito en la consolidación de la localidad como un destino clave en las rutas turísticas y logísticas del Atlántico Sur.

La recepción del contingente internacional de pasajeros contó con la presencia de una comitiva de funcionarios, incluyendo a la directora provincial de la Secretaría de Estado de Turismo, Rocío Albornoz, y al jefe comunal, Juan Raúl Martínez. Por parte de la Unidad Ejecutora Portuaria de Santa Cruz (UN.E.PO.S.C), participaron la administradora del puerto local, Verónica Serra, y el jefe de administración de la entidad, Daniel Alegre, quienes subrayaron la necesidad de “continuar fortaleciendo la infraestructura y la cooperación” para potenciar esta actividad.

El Municipio de Puerto Deseado utilizó sus redes sociales para justificar la elección de la localidad por parte de la expedición, atribuyéndola a “su perfil ecoturístico y su riqueza en biodiversidad“. Según la comunicación oficial, los visitantes tuvieron la oportunidad de recorrer la Reserva de la Ría Deseado y participar en navegaciones para el avistaje de fauna local, como la gaviota austral y cormoranes, posicionando a la zona como un “destino estratégico para actividades de naturaleza“.

El acto central, realizado en la terminal portuaria, fue descrito como un símbolo del “compromiso institucional con el turismo, la conservación ambiental y el desarrollo local“. De esta manera, el arribo del crucero no solo representa un hecho turístico, sino que sirve a la narrativa del Gobierno Provincial para proyectar una imagen de crecimiento económico y desarrollo sostenible en la región, reforzando la proyección de Santa Cruz como un destino de naturaleza y observación. (Agencia OPI Santa Cruz)