Puerto Madryn recibe al crucero polar Seaventure en su ruta hacia el sur

(OPI TdF) – Chubut presentó la llegada del crucero Seaventure a Puerto Madryn como un nuevo hito en la temporada 2025/2026, enmarcando el evento como una demostración de su política de impulso a la actividad turística y portuaria. La embarcación, proveniente de Montevideo, Uruguay, amarró a las 7:00 horas en el Muelle Comandante Luis Piedra Buena con 6 pasajeros y 103 tripulantes a bordo.

El buque de 111 metros de eslora, diseñado para la navegación en regiones polares, tiene previsto zarpar a las 14:00 horas con destino a las Islas Malvinas. Durante su permanencia en el puerto de la ciudad del Golfo Nuevo, el Seaventure no desembarcará un contingente turístico significativo, sino que procederá a embarcar a 103 nuevos pasajeros que comenzarán su travesía desde la costa chubutense.

La comunicación oficial destaca las características de la embarcación, como su tamaño reducido que le permite acceder a puertos no aptos para naves de gran porte, y la especialización de su tripulación para operar en destinos como la Antártida y el Atlántico Sur. Estos atributos, según se informó, ofrecen una experiencia de navegación exclusiva y personalizada.

Desde el gobierno provincial se vincula la presencia de este tipo de cruceros a la confianza de las compañías navieras en la infraestructura y servicios de Chubut. Se afirma que estos arribos consolidan a la provincia como un destino clave para itinerarios de expedición en el hemisferio sur y fortalecen la economía local, posicionando a Chubut como una puerta de entrada a la Patagonia. La gestión gubernamental acompaña activamente cada una de estas escalas como parte de su estrategia sectorial. (Agencia OPI Tierra del Fuego)