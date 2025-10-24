Viñedos en Lago Posadas

- Publicidad -

El Consejo Agrario Provincial (CAP) está desarrollando un proyecto de viñedo en tierras propias en la zona de chacras de Lago Posadas. El plan incluye la incorporación de seis mil vides correspondientes a las variedades Syrah, Malbec, Gewurztraminer, Merlot, Chardonnay y Sauvignon Blanc, con el objetivo de aprovechar las condiciones naturales de la región y consolidar una nueva alternativa productiva para Santa Cruz.

Para el desarrollo del viñedo, ya se ha instalado infraestructura clave, que incluye un sistema automático de riego por goteo y aspersión con control de heladas, un reservorio de agua, bombas y filtros, además de maquinaria específica para las tareas de campo. Se incorporó también una estación meteorológica para monitorear las condiciones climáticas y la calidad del agua, la cual genera alertas para regar o activar la protección contra heladas. El INTA colaboró en la instalación de la estación, el asesoramiento técnico y la colocación de equipos; Vialidad Provincial aportó maquinarias; mientras que SPSE facilitó la conexión del grupo electrógeno y la provisión de energía al ingreso del predio.

El presidente del Consejo Agrario Provincial, Adrián Suárez, destacó la importancia de la iniciativa. “El viñedo de Lago Posadas es una muestra del trabajo que hacemos en todo el territorio. Queremos que nuestra tierra produzca, genere valor y oportunidades para nuestra provincia”, indicó Suárez. Con esta acción, el CAP reafirma su rol en la planificación y ejecución de políticas públicas orientadas a promover el desarrollo sostenible, la innovación y la producción local en el territorio santacruceño. (Agencia OPI Santa Cruz)